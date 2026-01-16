Ο Παναθηναϊκός δεν έχει «μπει» καλά στο 2026, βλέποντας το μεγαλύτερό του «όπλο», να είναι η «αδυναμία» του στα τελευταία ματς!

H νέα χρονιά δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό, που ακόμη «ψάχνει» τα πατήματά του. Στη Euroleague τα αποτελέσματά του δεν είναι τα επιθυμητά και έχει «πέσει» στο 13-9.

Η τρίτη ήττα του Παναθηναϊκού για το 2026 ήρθε στο Μόναχο από την Μπάγερν (15/01, 85-78), για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης. Μοναδική ευχάριστη ανάμνηση για το νέο έτος παραμένει το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (08/01, 84-71), έχοντας για πρωταγωνιστές τους Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν.

Ωστόσο, το 1/4 «βαραίνει» την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που έχει χάσει σημαντικό έδαφος τον τελευταίο καιρό. Σε μία άλλη «ανάγνωση» μπορούμε να δούμε πως οι τρεις ήττες των «πρασίνων» έχουν κάτι κοινό!

Τι είναι αυτό; Το γεγονός, πως το μεγαλύτερο «όπλο» του Παναθηναϊκού έχει γίνει και η «αδυναμία» του.

Το… φινάλε, που «πληγώνει» τον Παναθηναϊκό

Στη Γερμανία το «τριφύλλι» πήγε με το +6 στον πάγκο του, πριν την έναρξη του τελευταίου 10λεπτου. Ωστόσο, στο φινάλε οι παίκτες του «ξέμειναν» από δυνάμεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Βαυαροί να «τρέξουν» ένα επιμέρους σκορ 27-14 και στο τέλος να πάρουν τη νίκη.

Κάτι παρόμοιο, συνέβη και με την Αρμάνι Μιλάνο. Οι Ιταλοί πήγαν στα αποδυτήρια πίσω με πέντε πόντους, όμως η διαφορά «ψαλιδίστηκε» και το ματς άλλαξε «πρόσωπο».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» να χάσουν το δεύτερο μέρος με 18 πόντους διαφορά (31-49)!

Γεγονός, που ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να ηττηθεί με 10 πόντους, αφού «έχασε» την τελευταία περίοδο με 16-26.

Απέναντι στον Ολυμπιακό (02/01, 82-87), τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Το σκορ, με την κόρνα για τη λήξη της 3ης περιόδου ήταν στην απόλυτη «ισορροπία» (61-61).

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχασε με πέντε πόντους, με την τελευταία «στροφή» να κάνει τη διαφορά.

Κι όλα αυτά, ενώ όλο αυτόν τον καιρό, έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό να είναι η ομάδα, που στο δεύτερο ημίχρονο κάνει τρομερές εμφανίσεις!

Ωστόσο, στις τρεις ήττες που έχει κάνει «μέσα» στο 2026, σε όλες ηττήθηκε στα τελευταία 20 λεπτά. Μάλιστα, αν εξαιρέσουμε το ματς με τον Ολυμπιακό, οι διαφορές ήταν διψήφιες!

Θα μπορέσει να πατήσει το restart στη «διαβολοβδομάδα» που είναι μπροστά μας; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει.