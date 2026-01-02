Σερί ήταν και μεγαλώνει. Ο Ολυμπιακός έφυγε αλώβητος από το ΟΑΚΑ (82-87) ξανά για την Ευρωλίγκα, αφού δεν μπορούσε να χάσει μόνο από τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε από τον Άγιο Βασίλη να του φέρει για το 2026 την πρώτη νίκη στην Ευρώπη κόντρα στον Ολυμπιακό μετά από σχεδόν έξι χρόνια. Ο Εργκίν Αταμάν να κάμψει και το τελευταίο «κάστρο» της πράσινης εποχής του. Το χατήρι όμως δεν του το έκαναν.

Ο άποντος μέχρι το ημίχρονο Κέντρικ Ναν φόρεσε γεννειάδα, πήρε τον Παναθηναϊκό από το χέρι και μπ΄ξκε στο τοπ-5 των κορυφαίων επιδόσεων σκοραρίσματος. Η ανέλιξή του όμως στην κορυφή της κατάταξης πήρε αναβολή αφού δεν έγινε συγκάτοικος με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Βαλένθια.

Στο κατάμεστο και αφιλόξενο για κάθε αντίπαλο Telekom Center Athens, ο Ολυμπιακός που κέρδισε κατά κράτος την μάχη των ριμπάουντ, παρότι απώλεσε διαφορά 17 πόντων που πήρε από τα πρώτα κιόλας λεπτά, δεν πανικοβλήθηκε στον… τυφώνα Κέντρικ Ναν.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν σημείο αναφοράς στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα, ο Μόντε Μόρις προσέφερε… εγγύηση και ηρεμία, Ντόρσεϊ (21π.) και Βεζένκοφ (24π.) ήταν στα συνήθη στάνταρ τους.

Αν και ο καταλύτης των τελευταίων αγώνων Εβάν Φουρνιέ δεν έγινε ποτέ «παράγοντας» του αγώνα, επιθετικά τουλάχιστον γιατί αμυντικά έμεινε συγκεντρωμένος, ο Ολυμπιακός έφτασε να πανηγυρίσει επί του αντίπαλου δέους του δεύτερη φορά φέτος. Διευρύνοντας ένα σερί που τρέχει από τον Φλεβάρη του 2021.

Όταν σε μία άλλη εποχή, σαφώς λιγότερο λαμπερή και ισχυρή και για τους δύο, ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος έκανε οριακά το παιχνίδι της ζωής του στο ΣΕΦ. Από τότε οι Πειραιώτες αναξαρτήτως έδρας, έχουν δημιουργήσει το δικό τους αφήγημα.

5/2/2021 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-88

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/3/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/3/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

6/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

14/3/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

8/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/3/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/5/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93

2/1/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87