Ο Παναθηναϊκός των τελευταίων αγώνων μοιάζει στα… χαμένα. Ασύνδετος, χωρίς πλάνο, αποδιοργανωμένος, βραχυκυκλωμένος. Παρόλα αυτά με μερικά ανεπιτυχή αποτελέσματα, δεν έγινε ξαφνικά ακίνδυνος. Δεν έμεινε εκτός στόχων. Εξακολουθεί να αποτελεί το πιο ταλαντούχο ίσως σύνολο σε ολάκερη τη διοργάνωση, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά και ο Εργκίν Αταμάν. Εξού και το πομπώδες σχόλιό του στο φινάλε της Media Day ενόψει Βίρτους Μπολόνια. Όταν και έθεσε θέμα… φυγής αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, θέλοντας να δείξει με τον τρόπο του την στήριξή του στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό.

Οι δηλώσεις του μετά το ντέρμπι και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα απόκτησης ενός σούπερ σταρ μάλλον αποδιοργάνωσαν τον Τούρκο τεχνικό που ψάχνει τον τρόπο να αναστρέψει την κατάσταση και το «παγωμένο» κλίμα. Άλλωστε δεν είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτήν την Ευρωλίγκα με τις τόσες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πολλώ δε μάλλον για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό με το ρόστερ που διαθέται.

Εν μέσω αναθεωρητικού λοιπόν κλίματος, ο Εργκίν Αταμάν «πείραξε» και την αρχική του πεντάδα. Όχι όπως συμβαίνει που και που με τον Καλαϊτζάκη ή τον υγιή Μήτογλου αλλά με μία κίνηση τρόπον τινά σπάνια.

Ο Τούρκος τεχνικός χρησιμοποίησε τον Κώστα Σλούκα από το πρώτο λεπτά της αναμέτρησης με τους Ιταλούς, πράγμα όχι και τόσο σύνηθες για τον Έλληνα διεθνή γκαρντ όχι μόνο στους «πράσινους» αλλά και σε όλη του την καριέρα. Συνηθίζεται οι προπονητές του Κώστα Σλούκα να τον κρατούν στον πάγκο, βάζοντάς τον στο παρκέ αφού έχει διαβάσει ο ίδιος το παιχνίδι.

Γι’ αυτό άλλωστε και στα προηγούμενα 19 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Θεσσαλονικιός γκαρντ στη φετινή διοργάνωση, έχει έρθει από τον πάγκο στα 16 από αυτά. Τελευταία φορά που ξεκίνησε βασικός ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα τον Νοέμβρη του 2025 ενώ είχε συμβεί νωρίτερα και με τις Εφές (17/10) και Βίρτους (24/10) στη Μπολόνια.

Την αποθέωση πριν το πρώτο τζάμπολ του αγώνα γνώρισε ξανά ο Εγκίν Αταμάν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, απαντώντας με τις γροθιές του υψωμένες. Σε σύγκριση μάλιστα με το προ δύο ημερών παιχνίδι με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν διαφοροποίησε και την 12άδα του, αφήνοντας εκτός τον Γκριγκόνις για να βάλει σε αυτήν τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.