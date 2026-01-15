Ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή ήττα στο Μόναχο και Εργκίν Αταμάν δεν είχε ιδιαίτερη διάθεση για λόγια και δηλώσεις.

No Κέντρικ Ναν, no πάρτι για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο που έμεινε από δυνάμεις και ηττήθηκε από την πολύ ανεβασμένη επί Σβέτσιλαβ Πέσιτς Μπάγερν Μονάχου, ιδιαίτερα στην έδρα της.

Η απουσία του Κέντρικ Ναν δεν αναπληρώθηκε εκ των έσω από τους «πράσινους» που δεν μπορούν να βρουν ρυθμό και να αποδώσουν βάσει δυνατοτήτων τους, έχοντας ζητήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεσή τους.

Ο Παναθηναϊκός που έμεινε χαμηλά σε δημιουργία (14 ασίστ), είχε καταστροφική τελευταία περίοδο (27-14 επιμέρους), βλέποντας τους Ομπστ και Τζέσαμ να τον εκτελούν με 3/4 τρίποντα ο Γερμανός και 4/4 από τον Αμερικάνο.

Με αυτό το ατυχές αποτέλεσμα (85-78) παρά την σημαντική απουσία του Κέντρικ Ναν, το «τριφύλλι» έπεσε στο 13-9 της κατάταξης και εκτός της εξάδας που δίνει απευθείας πρόκριση στα playoffs. Βέβαια η σεζόν έχει αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά της και οι «πράσινοι» διαθέτουν το έμψυχο δυναμικό για να γυρίσουν τον διακόπτη, μονάχα όμως αν κοιταχτούν στον καθρέφτη και εστιάσουν στα λάθη τους. Συμπεριλαμβανομένου του Εγκίν Αταμάν που δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Βασίλη Τολιόπουλο ενώ «ξέχασε» στο δεύτερο μέρος τους Καλαϊτζάκη και Σαμοντούροβ που έδωσαν ενέργεια και όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο ο Τούρκος τεχνικός δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη για δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα έως σχεδόν λακωνικός. Η συνέντευξη Τύπου του μάλιστα στο «SAP Garden» κράτησε λιγότερο από μισό λεπτό αφού μετά το ενερκτήριο σχόλιό του δεν δέχθηκε άμεσα κάποια ερώτηση, ευχαρίστησε και αποχώρησε.

«Παίξαμε καλά στα πρώτα τρία δεκάλεπτα. Μοιράσαμε την μπάλα, παίξαμε καλή άμυνα, αλλά στην τελευταία περίοδο στην επίθεση αρχίσαμε να χάνουμε τα πάντα και αμυντικά, πρώτα ο Ντιμιτρίεβιτς, μετά ο Τζέσαπ και ο Ομπστ, βρήκαν το σκοράρισμά τους και χάσαμε το παιχνίδι», τόνισε ο Τούρκος τεχνικός.

Και αφού δεν δέχθηκε άμεσα κάποαι ερώτηση, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, σηκώθηκε από την καρέκλα του και αποχώρησε.

Πάνω κάτω ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε σε όσα ανέφερε και στην flash interview όπου στάθηκε στα μεγάλα σουτ που πέτυχαν οι Βαυαροί στο τέλος.