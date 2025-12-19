O Γιώργος Μπαρτζώκας «ευχαρίστησε» τον κόσμο του Ολυμπιακού, μετά το ματς με τη Βιλερμπάν (19/12, 107-84), ενώ αναφέρθηκε και στον Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, μετά από τρεις ήττες στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές κέρδισαν τη Βιλερμπάν (19/12, 107-84) στο ΣΕΦ και «ανέβηκαν» στο 9-7 στη βαθμολογία.

Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που πήρε «φωτιά» έχοντας 22 πόντους, ενώ πολύ κοντά του ήταν οι Εβάν Φουρνιέ με 21 και Σάσα Βεζένκοφ με 17 πόντους.

Σε ένα ματς, που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έμεινε αρκετά ικανοποιημένος. Στις δηλώσεις του στο flash interview ο Έλληνας τεχνικός τόνισε το πόσο ανάγκη είχε αυτή τη νίκη η ομάδα του.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως ο Μόντε Μόρις θα παίξει στο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου (21/12, 13:00), ενώ είπε πως είναι ένας παίκτης που θεωρεί πως ταιριάζει πολύ στους «ερυθρόλευκους».

Την ίδια ώρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους φίλους της ομάδας του.

Κι αυτό, γιατί πάρα πολλοί πάνε στο ΣΕΦ ακόμα και με μία ομάδα, που δεν είναι τόσο εμπορική. Με όλους τους παίκτες, αλλά και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δέχονται αποθέωση, από όσους ήταν στο Φαληρικό στάδιο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά σήμερα που κερδίσαμε, μετά από τρεις ήττες το είχαμε ανάγκη και εκτιμώ αυτή τη νίκη που πήραμε. Ευχαριστώ που μας στηρίζουν, ακόμα και όταν ο αντίπαλος δεν είναι τόσο εμπορικός, έρχονται και φωνάζουν για εμάς».

Για τον Μόρις:

«Την Κυριακή θα παίξει απέναντι στον Κολοσσό. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης που θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ στη δική μας ομάδα, στο δικό μας σύστημα και στη δική μας φιλοσοφία. Τώρα περιμένουμε τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ. Πέσαμε ψυχολογικά μετά τις ήττες, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Για τη στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό του:

«Σημαίνει πολλά που άκουσα το όνομά μου από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά δε θέλω να μιλάω για εμένα. Ας στηρίζουν την ομάδα, ο κόσμος είναι η δύναμή του».