Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που δηλώνει «παρών» στο Final-4, κάνοντας την πρώτη του «σκούπα» σε best-of-five σειρά!

Η πρώτη ομάδα του Final-4 της Euroleague «κλείδωσε»! Ο Ολυμπιακός κάνοντας «θρύψαλα» την ελλιπή Μονακό έφτασε στο 3-0 στη σειρά!

Το δρομολόγιο των Πειραιωτών δεν θα είναι χρονοβόρο, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όλα θα κριθούν στο Telekom Center Athens. Επόμενο εμπόδιο για τους «ερυθρόλευκους» θα είναι μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους Τούρκους να είναι στο 2-0.

Το αρχικό προβάδισμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν «προάγγελος» πρόκρισης, αφού μόνο σε μία σειρά είχαμε reverse sweep!

Ωστόσο, το ζευγάρωμα με τη Μονακό, έχει μία «ιδιαιτερότητα». Οι Πειραιώτες πολλές φορές βρέθηκαν να κερδίζουν με 2-0 τις σειρές τους, αλλά η πρώτη τους «σκούπα» ήρθε στο Πριγκιπάτο!

Κι όμως, από το 2009, όταν το Final-4 κρίνεται σε ζευγάρια best-of-five, ποτέ δεν είχαμε το 3-0 για τους Πειραιώτες.

Οι φορές που έφτασαν κοντά ήταν αρκετές. Η αρχή έγινε την ίδια χρονιά, με τους «ερυθρόλευκους» να «προστατεύουν» το ΣΕΦ και να κάνουν το 2-0, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, όλα τελείωσαν στο Game 4.

⛽️ Foot on the gas, no looking back so far for the Reds! The Greek side has tied the all-time record for most three-pointers made in a first half and set a new playoff record.@Olympiacos_BC in the first 20 minutes:



👉 61 PTS | 13/21 3FG pic.twitter.com/CrN62iIqSk — EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026

Το ίδιο σκηνικό και την επόμενη χρονιά. Η μόνη διαφορά, ότι στη θέση της «βασίλισσας» ήταν η Προκόμ.

Έπειτα από τρία χρόνια ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 2-0 απέναντι στην Αναντολού Εφές. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ένα ματς στην Τουρκία.

Η σειρά «τελείωσε» με χαρμόσυνο τέλος στο φινάλε, αφού ήρθε η πρόκριση στο Game 5 και το τρόπαιο της Euroleague.

Η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 ήταν ξανά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα Play Offs της περασμένης σεζόν.

Η συνέχεια λίγο-πολύ γνωστή με τη σειρά να λήγει στο Game 4 και με τελικό σκορ στο 3-1!