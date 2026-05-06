Πιο εύκολα και ακούραστα από κάθε προηγούμενη φορά, ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ξανά συνεπής στο ραντεβού του. Και η ιστορία δείχνει την δυσκολία του εγχειρήματος.

Αδιαπραγμάτευτος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στην σειρά των προημιτελικών με τη Μονακό αφού σε κανένα σημείο αυτής δεν έθεσε την πρόκρισή του στο Final Four υπό αμφισβήτηση.

Οι Πειραιώτες «σκούπισαν» για πρώτη φορά τους αντιπάλους τους στα playoffs και το έπραξαν εμφατικά με μέση διαφορά πόντων στους 24,5 πόντους ανά παιχνίδι. Πιο μεγάλη από ποτέ σε αυτήν την φάση του θεσμού.

Η ολιγοπρόσωπη Μονακό δεν ήταν για τα… δόντια του Ολυμπιακού κι αυτό αποδείχθηκε στην πράξη. Το σύνολου του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε με τον πλέον ιδανικό τρόπο το μεγαλύτερο κομμάτι του «μαραθωνίου» με το photo finish μονάχα να απομείνει. Εκεί όμως που την έχει «πατήσει» αρκετές φορές ο Ολυμπιακός.

Η επανάληψη μιας συνθήκης ή κατάστασης τείνει συχνά πυκνά να τη θεωρήσει δεδομένη αν και κάτι τέτοιο στον κόσμο του πρωταθλητισμού, μόνο ως εγγυημένο δεν μπορεί να λαμβάνεται.

Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θητεία του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο του, προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four και ευελπιστεί πως τούτη θα είναι και η… φαρμακερή, λύνοντας τον γόρδιο δεσμό.

Κατόρθωμα που μόνο ως αμελητέο δεν μπορεί να θεωρηθεί, κοιτάζοντας γύρω τριγύρω και ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία. Δείγμα της σταθερότητας και της συνέπειας που συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι «ερυθρόλευκοι».

Τα πέντε σερί Final Four φέρνουν τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μονάχα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η «ρωσική αρκούδα» έφτασε εννιά φορές χωρίς διακοπή την περίοδο 2012-21 στην… πηγή. Συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 2020-21 αφού το 2019-20, η σεζόν διακόπηκε οριστικά λόγω Covid-19.

Η ίδια ομάδα μέχρι να μεγαλώσει αυτό το σερί με τον Δημήτρη Ιτούδη κυρίως στον πάγκο της, είχε 8 σερί παρουσίες σε Finl Four την περίοδο 2003-10.

Πέντε σερί παρουσίες είχε καταγράψει και η νυν πρωταθλήτρια της Euroleague, Φενέρμπαχτσε το διάστημα που ο Ζοτς ήταν το «αφεντικό». (2015-19).