Ασταμάτητος ήταν από το ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο απέναντι στην ελλιπή Μονακό, ισοφαρίζοντας ιστορική κορυφή της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο φαβορί πριν καν το πρώτο τζάμπολ στη σειρά με τη Μονακό και το απέδειξε με το παραπάνω.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έπεσαν στην παγίδα των προβλημάτων και του «γυμνού» ρόστερ των Μονεγάσκων, όπως συνέβη στην κανονική διάρκεια της Euroleague, σφραγίζοντας την πρόκρισή του στο 5ο συνεχόμενο Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με καταιγισμό τριπόντων από το ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην παρέα του ανήμπορου Μάικ Τζέιμς. Με σαφώς περισσότερες λύσεις και βάθος στο ρόστερ, ψέκασε και σκούπισε τον «κακό» του δαίμονα Μονακό και με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε θέση στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

Δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα από το 8′ και μετά, ο Ολυμπιακός όχι μόνο πέρασε την Μονακό αλλά την… κατάπιε, δείχνοντας τις άγριες διαθέσεις του από το πρώτο εικοσάλεπτο.

Όταν ο Γουόκαπ τιμώρησε το under των γηπεδούχων, όπως συνέβη και με τους Παπανικολάου και ΜακΚίσικ, για να φτάσει τους 61 πόντους στο πρώτο μέρος.

Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση πρώτου ημιχρόνου για τον πειραιώτικο σύλλογο μετά τους 63 που έβαλε πριν από μερικές εβδομάδες σε γαλλικό έδαφος (Παρίσι) ενώ συνιστά και ισοφάρισε της κορυφαίας επιθετικά επίδοσης πρώτου μέρους στην ιστορία των playoffs της Euroleague.

Ρεκόρ με το οποίο φλέρταρε και στον Πειραιά στο Game 2, όπου υπήρξε και πάλι αδιαπραγμάτευτος.

61 Φενέρμπαχτσε VS. Παρί (2024-25)

61 Ολυμπιακός VS. Μονακό (2025-26)

59 Ολυμπιακός VS. Μονακό (2025-26)

59 ΤΣΣΚΑ Μόσχας VS. Μακάμπι (2006-07)

56 ΤΣΣΚΑ Μόσχας VS. Παναθηναϊκός (2014-15)

56 Ρεάλ VS. Μακάμπι (2021-22)

56 Μπασκόνια VS. Ρεάλ (2023-24)