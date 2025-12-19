Οι φίλοι του Ολυμπιακού «μίλησαν» κατά την είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ πριν το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κακό φεγγάρι και η τελευταία του βαθμολογικού πίνακα Βιλερμπάν αρίβαρε στον Πειραιά. Με περίσσεια άγνοια κινδύνου και δίχως να έχει κάτι να χάσει.

Ένα τεράστιο «πρέπει» πάει κι έρχεται στο Φάληρο για τους πρωταθλητές Ελλάδας που ψάχνουν αντίδραση. Και κυρίως το έναυσμα για την αντιπίθεσή τους. Την αφορμή για να τους πείσουν, να κερδίσουν χρόνο και ηρεμία.

Μέσα σε όλη αυτή την ρευστή κατάσταση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στο επίκεντρο καλώντας να βρει κι εκείνος τη χρυσή τομή. Τον τρόπο να ρολάρει ένα σύνολο με πολλές προσδοκίες και δυνατότητες, τις οποίες εκείνο κυρίως έχτισε και δημιούργησε.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, ακούστηκαν χλιαρές αποδοκιμασίες από μερίδα του κόσμου, οι οποίες καλύφθηκαν γρήγορα από ένα βροντερό και πιο ηχηρό «Ολυμπιακός, Ολυμπιακός». Και αυτή τη στήριξη οι φίλοι της ομάδας του Λιμανιού, που περιμένουν όμως να αλλάξει την κατάσταση το αγωνιστικό τμήμα, την έδειξαν από νωρίς απέναντι στη Βιλερμπάν.

Παρά τη γκρίνια και τη μουρμούρα που υπάρχει, ο κόσμος γέμισε σχεδόν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενώ κατά την είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο χειροκρότημα. Το οποίο συνοδεύτηκε από το «Γιώργο ψυχάρα, Ολυμπιακάρα».

Με τον τρόπο αυτό, έδειξαν οι φίλοι της ομάδας τη στήριξή τους στον Αμαρουσιώτη τεχνικό που έχει ακούσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες.