Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς αντίδρασης και Μόντε Μόρις ο οποίος πήρε την απόφαση να περάσει τον Ατλαντικό, σέρνοντας μαζί και ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την (χαμένη) του ταυτότητα και ο Μόντε Μόρις μία διαφορετική εμπειρία, επιλέγοντας την πρόκληση. Θα δέσει το «γλυκό» και ο Αμερικανός γκαρντ θα αποτελέσει το «φάρμακο» των Πειραιωτών που δείχνουν ασυνεπείς ως προς τα στοιχεία που τους χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια και έκαναν την μπασκετική Ευρώπη να τους βγάλει το καπέλο; Λίγη υπομονή, Κυριακή – το ντεμπούτο του – κοντή γιορτή για τα πρώτα συμπεράσματα. Αφού τα ασφαλή αργούν ακόμα.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μπλέχτηκαν στα δικά τους δίχτυα και το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα, όσο κι αν αποφεύγουν στον Πειραιά σαν φιλοσοφία να κολλήσουν ταμπέλες και χαρακτηριστμούς, μπορεί να τοποθετηθεί ως κομβικός – αν όχι Μεσίας – για την έκβαση της σεζόν.

Η σταδιακή ένταξη σε ένα «τρένο» που φεύγει και σφυρίζει με τους ρυθμούς που θα ήθελαν στον Πειραιά, δεν τους επιτρέπεται. Και αφού τα ίδια τα εργομετρικά τεστ του Μόντε Μόρις βοήθησαν, τότε ο 30χρονος μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του. Και την πρώτη του συμμετοχή μετά από σχεδόν έναν μήνα απραξίας.

Όπως σημείωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμονή της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, η διάχυτη πλροφορία σε συνδυασμό με το εμφανές κενό στον άσο και το βιογραφικό του παίκτη, ήταν αρκετά για να πάρουν «φωτιά» τα πλήκτρα και το σχηματιστεί το προφίλ του νεοφερμένου στο Λιμάνι. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον ακολούθησαν στην καριέρα του στο ΝΒΑ, τα δυνατά και τα όχι και τόσο στοιχεία του.

Σε κάθε report λοιπόν, σίγουρα και σε αυτό των ανθρώπων του Ολυμπιακού που έδωσαν θετική εισήγηση, στον τίτλο βρισκόταν η λέξη ασφάλεια. Πάρα πολύ σημαντική έννοια στον κώδικα του Έλληνα τεχνικού αλλά και για κάθε «τιμονιέρη». Η ικανότητα αυτή του Μόντε Μόρις να κάνει τους γύρω του καλύτερους, χωρίς ταυτόχρονα να βάζει την ομάδα του σε κίνδυνο. Ο λεγόμενος ενδεικτικός και σημαντικός στα data της «πορτοκαλί θεάς», Μόντε Μόρις.

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εκ των κορυφαίων του είδους από την ρούκι κιόλας σεζόν του στον «θαυμαστό κόσμο», κάτι που δεν άλλαξε μέχρι και πριν από μερικούς μήνες. Δεν έτυχε βέβαια αυτό αλλά πέτυχε, σε συνέχεια των επιτευγμάτων του στο κολέγιο.

Ο απόφοιτος του Αϊόβα έχει να… κοκορεύεται για ένα ρεκόρ που μοιάζει από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρεθεί κάποιος που θα το αμφισβητήσει ανοιχτά στο μέλλον. Τόσο στο προσεχές όσο και γενικότερα.

Ο Μόντε Μόρις ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του με την ακραία αναλογία των 4,65 τελικών πασών για ένα λάθος. Ένα γεγονός και όχι σύμπτωση αφού κάτι που επαναλαμβάνεται, παύει να αποτελεί σύμπτωση. Από το 2008 όταν και εμπλουτίστηκαν τα στατιστικά στο κολέγιο ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος αθλητής ανεξαρτήτος διαμετρήματος και καριέρας δεν έχει αποχαιρετήσει το NCAA με τόσο υψηλό δείκτη.

Ο Μόντε Μόρις έχει τέσσερις από τις δώδεκα κορυφαίες επιδόσεις σε AST/TO σε μια σεζόν. Από το 2008 και έπειτα μπορεί να βρέθηκαν δύο πιτσιρικάδες που είχαν καλύτερη αναλογία σε μια σεζόν από τον μέσο όρο του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού όμως η 4,65 επίδοση κολεγιακής καριέρα, μοιάζει ΤΕΡΑΣΤΙΟ νούμερο.

Έχει βρεθεί και θα βρεθούν κι άλλοι που θα μοιράσει περισσότερες ασίστ σε μια σεζόν από τον Μόντε Μόρις, ίσως και κάποιος που θα κάνει λιγότερα λάθη από τα ήδη ελάχιστα στα οποία «έπεφτε» για τον ρόλο του και την φύση της θέσης του, κάποιος όμως που θα έχει σε τέτοιον βαθμό αυτόν τον σημαντικό συνδυασμό, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά χρόνια.