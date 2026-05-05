Η «σκούπα» δεν έγινε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε ξανά πως εκτός έδρας «αιμορραγεί» στη Euroleague!

Τελικά, δεν θα έχουμε μόνο «σκούπες» στα Play Offs της Euroleague. Η Ρεάλ Μαδρίτης, αν και ξεκίνησε πολύ καλά, «ξέμεινε» από δυνάμεις και ηττήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (76-69, 05/05).

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε «ζωντανή», αλλά δεν έχει περιθώρια για λάθη. Την ίδια ώρα, η «βασίλισσα» κρατάει την τύχη στα χέρια της, αφού με μία νίκη είναι στο Final-4. Όμως, οι Ισπανοί έβγαλαν ξανά το ίδιο «πρόβλημα».

Ποιο είναι αυτό; Τα εκτός έδρας ματς, αφού για ακόμα μία φορά δεν μπόρεσαν να «χαμογελάσουν»! Άλλωστε, από την αρχή των Play Offs μιλούσαμε για την ομάδα που έχει το χειρότερο ρεκόρ μακριά από το «σπίτι» της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη στην κανονική διάρκεια, έχοντας ως μεγάλο της «όπλο» την έδρα της. Κι αυτό, γιατί είχε μονάχα μία ήττα, με τον Παναθηναϊκό να είναι το μοναδικό της «μελανό σημείο».

Παρ’ όλα αυτά, μακριά από το γήπεδό της δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ο τελικός της απολογισμός ήταν μονάχα έξι νίκες.

Ένα ρεκόρ που «θύμιζε» περισσότερο τις ομάδες που έμειναν εκτός 10άδας. Για την ακρίβεια, η Μονακό που ήταν το αμέσως χειρότερο κλαμπ μακριά από την έδρα του είχε οκτώ νίκες!

Παράλληλα, όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά έξι ομάδες που έμειναν εκτός Play Offs είχαν παραπάνω «διπλά» σε σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μία «βασίλισσα» που αν και το «σπίτι» της το «προστατεύει» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μακριά από αυτό τα έχει βρει… σκούρα.