Οι γκαρντ του Παναθηναϊκού φαίνεται πως έχουν βρει το «πώς» θα είναι μαζί στο παρκέ και κάνουν πράξη το: «Όλοι οι καλοί χωράνε»!

Όταν αποκτήθηκε ο Τι Τζέι Σορτς υπήρχαν πολλά «ερωτηματικά». Ο Παναθηναϊκός έβαζε στο δυναμικό του έναν παίκτη που «έλαμψε» με την Παρί στην «παρθενική» της σεζόν στη Euroleague.

Ωστόσο, o Κέντρικ Ναν ήταν το πρώτο «βιολί» των «πρασίνων». Επομένως, η συνύπαρξη των δύο στο παρκέ κανείς δεν ήξερε πώς θα λειτουργήσει και το πώς θα μπορούν να συνεργαστούν με τους Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ.

Ο χρόνος κυλάει και φαίνεται πως έχει βρεθεί η… χρυσή τομή. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς που επιβεβαιώνουν το: «Όλοι οι καλοί χωράνε»!

Τελικά, «χωρούν» όλοι οι καλοί στη περιφέρεια του Παναθηναϊκού;

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να «παραθερίζει» στις πρώτες θέσεις της Euroleague. Το τελευταίο του «θύμα» ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/10, 99-85), που με «ξέσπασμα» στα τελευταία λεπτά μπόρεσε να πάρει την πέμπτη του νίκη για φέτος.

Μετά το τέλος και της 7ης αγωνιστικής της διοργάνωσης μιλάμε για ένα καλό δείγμα γραφής σε ό,τι αφορά τα «πεπραγμένα» των «πρασίνων».

Τι είναι αυτό που «ξεχωρίζει» στη -μέχρι τώρα- πορεία τους; Η συνύπαρξη των Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς στο παρκέ, αλλά και όλων των γκαρντ!

Όταν οι δύο Αμερικανοί ο Παναθηναϊκός δέχεται 107.1 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ «βάζει» 129.6! Δηλαδή, είναι στο +22.5!

Την ίδια ώρα, το «δίδυμο» που έχει το χειρότερο NETRTG είναι το Ναν – Σλούκας. Κι αυτό, γιατί σε 72 λεπτά που ήταν οι δύο τους στο παρκέ είναι στο -10 (121.6 -131.6).

Από εκεί και πέρα, τι συμβαίνει όταν και οι τρεις είναι στο παρκέ; Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι στο +6.3 (132.2 – 125.9) για 15 λεπτά!

Τελικά, μάλλον όλοι οι «καλοί στην περιφέρεια χωρούν στον Παναθηναϊκό»!