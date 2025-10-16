Πεπεισμένος για την πέρα ως πέρα εφικτή και αποδοτική συνύπαρξή του με τον Κέντρικ Ναν, εμφανίστηκε στην κάμερα των Betarades ο Τι Τζέι Σορτς μετά την επικράτηση επί της Βιλερμπάν.

Δηλώσεις στους Σπύρο Κοντό και Μάνο Φυρογένη

Η ενθουσιώδης Βιλερμπάν έβαλε «γρίφους» και κράτησε ανοιχτά τα ζητήματα που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια είναι… σκάλες ανώτερη ομάδα ατομικά και ποιοτικά. Γι’ αυτό και βελτίωσε το ρεκόρ του (3-1), πριν πάει να παίξει το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει για την ώρα στη Euroleague, μέχρι το επόμενο. Το βράδυ της Παρασκευής (17/10) στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην εξίσου ταλαντούχα Εφές.

«Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να γιορτάζω τα γενέθλιά μου, παίζοντας το σπορ που αγαπώ και φυσικά κερδίζοντας μέσα στο παρκέ. Αυτά τα δύο και φυσικά το γεγονός ότι είμαι σε θέση να ζω άλλη μια χρονιά, το κάνουν υπέροχο. Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη απόψε και κοιτάζουμε το επόμενο ματς την Παρασκευή (17/10)», ειπώθηκε από τον Τι Τζέι Σορτς, πάντα πρόθυμος να μιλήσει στα Media και να κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις τους, παρότι δεν έχει ξεκινήσει όπως θα περίμεναν οι φίλοι του «τριφυλλιού» τη σεζόν. Προς τιμήν του.

«Προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου, ξέρω ότι θα μου πάρει χρόνο. Πρέπει απλά να συνεχίσω να έχω αυτοπεποίθηση, να δουλεύω διαρκώς περισσότερο…», αποκρίθηκε. Δίχως να σταθεί στην εμφάνισή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η αφηνιασμένη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Κέντρικ Ναν απέναντι στη Βιλερμπάν στο πρώτο ημίχρονο, δεν έδωσε χώρο και χρόνο στον «πυραυλικίνητο» Αμερικανό γκαρντ που αγωνίστηκε μόλις 13′ σε όλο το παιχνίδι, σημειώνοντας 4 πόντους και μοιράζοντας άλλες τόσες τελικές πάσες.

«Είναι πάντα δύσκολο να πηγαίνεις από το ένα σύστημα στο άλλο. Αυτή είναι και η πρόκληση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να είμαι αποδοτικός όταν βρίσκομαι στο παρκέ. Έχω πίστη στον εαυτό μου και στο γεγονός ότι θα το βρούμε. Θα συνεχίσω να προσπαθώ για να συμβεί», τόνισε στην κάμερα των Betarades πριν ερωτηθεί αυτό για το οποίο έχει προκύψει θύελλα συζητήσεων, πριν καν ανακοινωθεί από τους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης.

Μπορούν να παίξουν στην ίδια πεντάδα Ναν και Σορτς; Μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα ως τύπου που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους; Ο ίδιος είπε πως… «Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, ο καθένας θα έχει τη δική του άποψη για τα πάντα. Το θέμα έχει να κάνει με εμάς σε αυτά τα αποδυτήρια. Το θέμα είναι τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα, να καταλάβουμε πως να παίζουμε ο ένας με τον άλλον και είμαι βέβαιος, ξέρω ότι και ο Κέντρικ (σ.σ. Ναν) σκέφτεται έτσι. Και τα άλλα παιδιά είναι πεποισμένα ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μία λύση και να το κάνουμε να δουλέψει.»

Το ρόστερ των «πρασίνων» δεν χρίζει αμφισβήτησης ως προς τις επιθετικές του αρετές. Γι’ αυτό άλλωστε και φτάνει ο Παναθηναϊκός τις 90άρες για… πλάκα, ακόμα και σε μέτρια βραδιά. Αμυντικά όμως έχει ζητήματα στις περιστροφές και το PnR κυρίως, με τους πρωταγωνιστές φυσικά να το καταλαβαίνουν καλύτερα από τον καθένα. Άλλωστε, είναι πολύ νωρίς χρονικά στη σεζόν για ασφαλή συμπεράσματα, οι ομάδες έχουν κάνει «κουτσή» προετοιμασία με το Ευρωμπάσκετ και ζητείται αγωνιστικός ρυθμός για να επέλθει σταθερότητα και βελτίωση. «Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά αμυντικά, να βρούμε πως να κάνουμε την άμυνά μας πιο συμπαγή. Αλλά όπως είπα είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, θα πάρει χρόνο. Χρειάζονται προπονήσεις, χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να επικοινωνούμε καλύτερα για να το κάνουμε να δουλέψει.»

Τέλος, ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε και στην επερχόμενη «μάχη», όπως την χαρακτήρισε και ο ίδιος, με την Εφές στην Πόλη. «Προετοιμαζόμαστε όπως και για κάθε παιχνίδι. Θα εστιάσουμε στο σκάουτ που έχει γίνει, θα δούμε βίντεο. Θα είναι μία μεγάλη πρόκληση και ένα σημαντικό τεστ. Θα γίνει μεγάλη μάχη εκεί την Παρασκευή (17/10).»