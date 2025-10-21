Οι κινήσεις του ενός ανέκαθεν και νομοτελειακά επηρεάζουν τον «αιώνιο», όπως συνέβη κι αυτή τη φορά. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αλληλοσυνδέονται.

Η Euroleague άλλαξε, μεγάλωσε. Οι καλοκαιρινές υποχρεώσεις με τις Εθνικές ομάδες έκαναν την εκκινήση ακόμα πιο… ριψοκίνδυνη, τα «πρέπει» και οι απαιτήσεις όμως παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές. Τόσο για τον Παναθηναϊκό & Ολυμπιακό όσο και για όσες ομάδες έχουν υψηλούς στόχους.

Η λίγκα είναι ένας μαραθώνιος και το φορμάτ αυτής, αλλάζει διαρκώς. Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Μετασχηματίζεται. Ανάμεσα σε αυτά και το πρόγραμμα που εδώ και μερικά χρόνια, δεν είναι σταθερό. Καθορίζεται από ένα σύστημα στο οποίο η κάθε ομάδα «ζητά» και εκείνο προσπαθεί να ικανοποιήσει τα… θελήματα.

Το γεγονός αυτό έχει όπως είναι λογικό, ως ζωντανός οργανισμός, και επιπτώσεις στους υπόλοιπους. Όπως θα συμβεί για παράδειγμα το επόμενο διάστημα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Με πρωτοβουλία του Νόβακ Τζόκοβιτς, το καθιερωμένο «σερβικό» Όπεν της ATP, μεταφέρθηκε στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ που πήρε το χρίσμα. Το νυν Telekom Center Athens για το μπάσκετ, θα διαμορφωθεί αναλόγως ούτως ώστε να φιλοξενήσει το τουρνουά της παγκόσμιας Ομοσπονδίας τένις, στο οποίο θα συμμετάσχουν μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής της αντισφαίρισης.

Τι γίνεται με Έβανς στον Ολυμπιακό & ποιο το σκεπτικό με το ρόστερ; Ο Κίναν Έβανς ανεβάζει στροφές, η επιστροφή του οποίου καθυστέρησε. Όπως και να ‘χει όμως, δεν επηρεάζει τη συλλογική του ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ένα σπουδαίο δρόμενο που βάζει τη χώρα στον… χάρτη του τένις. Για το λόγο αυτό και μετά από συμφωνία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το «τριφύλλι» θα ξενιτευτεί για δύο εβδομάδες, οι οποίες ενέχουν όμως «διπλές» αγωνιστικές.

Από την 28η του Οκτώβρη και την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ του Κάτας, ο Παναθηναϊκός θα δώσει 4 σερί παιχνίδια μακριά από τη βάση του. Ένα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο ζήτησαν οι «πράσινοι» από τη διοργανώτρια αρχή (να παίζουν εκτός ΟΑΚΑ), λόγω του τένις.

Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10, 20:00

Ερ. Αστέρας – Παναθηναϊκός 5/11, 20:00

Παρί – Παναθηναϊκός 11/11, 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 13/11, 21:45

Αυτόματα η εξέλιξη αυτή, επηρέασε τον «αιώνιο» αντίπαλό του Ολυμπιακό. Τα τέσσερα σερί παιχνίδια του Παναθηναϊκού μακριά από την έδρα του, «καθρεφτίστηκαν» αντίστοιχα στα ισάριθμα εντός των «ερυθρολεύκων».

Ολυμπιακός – Μονακό 29/10, 21:15

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10, 21:15

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 7/11, 21:15

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 12/11, 21:15

Πρόθεση και σκοπός της διοργανώτριας αρχής ήταν και παραμένει, ομάδες από την ίδια πόλη να μην παίζουν μαζί τα εντός έδρας παιχνίδια τους αλλά να είναι μοιρασμένα για να υπάρχει διαρκώς δράση στα διάφορα «κέντρα». Γι’ αυτό λοιπόν ήρθαν και… κούμπωσαν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια για τους πρωταθλητές Ελλάδας στο φαληρικό στάδιο, τα οποία θα επιδιώξουν να τα πάρουν για την ηρεμία τους αλλά και θέλοντας να αναπληρώσουν την «στραβή» με την Εφές στο ΣΕΦ.