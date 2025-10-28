Φοβερή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ πριν την έναρξη του αγώνα με την Μακάμπι.

Αγάπη μόνο από τους φίλους του Παναθηναϊκού πριν το τζάμπολ του πρώτου μέρους της τρίτης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν με την Μακάμπι για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Το «τριφύλλι» θέλει να βάλει… αλάτι στις πληγές του, βλέποντας κόσμο και κοσμάκη να θέτει ευατόν στη διάθεση του Αταμάν, κόντρα σε μία ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το σύνολο του Οντέντ Κάτας άλλωστε, μπήκε στο Telekom Center Athens ως πρώτη στις ασίστ, δεύτερη στα κλεψίματα και τρίτη στα κερδισμένα φάουλ σε ολόκλητη την Ευρωλίγκα.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδειξε πριν από το τζάμπολ έμπρακτα την απόλυτη στήριξή του στους πρωταγωνιστές και το αγωνιστικό τμήμα, αποθεώνοντας τόσο τον Εργκίν Αταμάν όσο και τους «πράσινους». Γεμίζοντας μάλιστα και το γήπεδο σε μέρα αργίας.

Για την μεγάλη τους αγάπη άλλωστε δεν υπάρχει ρεπό. Αγάπη την οποία εκδήλωσαν και με ένα πανό οι οργανωμένοι φίλοι των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης. «Η αγάπη τα νικά όλα», έγραφε μπροστά από την θύρα τους, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Πανό το οποίο… κρύφτηκε για λίγα δευτερόλεπτα από τις χάρτινες κορδέλες οι οποίες έπεσαν βροχή πίσω από την μπασκέτα που οι «πράσινοι» σκόραραν στο πρώτο ημίχρονο.