Τα προβλήματα δεν σταματούν για τη Μονακό, που θα παίξει «αποδεκατισμένη» στο Game 3 με τον Ολυμπιακό (05/05, 20:45).

Ο Ολυμπιακός είναι μία… ανάσα από το Final-4 της Αθήνας. Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί στα πρώτα ματς των Play Offs της Euroleague, έκαναν το 2/2 απέναντι στη Μονακό και τώρα «ταξιδεύουν» στο Πριγκιπάτο.

Προφανώς και ο μεγάλος στόχος είναι να «τελειώσει» η δουλειά, αφού σίγουρα δεν θα θέλουν να «μπλέξουν» και να έρθει η σειρά ξανά στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι παίζει το τελευταίο της «χαρτί», ώστε να παλέψει για την πρόκριση.

Doubt us. Count us out. Talk all you want.



We’re going to the EuroLeague Playoffs 😤🔥 pic.twitter.com/Wsjy5S9dLL — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) April 24, 2026

Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να κάνει μία «τέλεια» εμφάνιση, μιας και θα παίξει «αποδεκατισμένη».

Ο Νίκολα Μίροτις είναι καιρό νοκ-άουτ και το ίδιο ισχύει και για το Game 3. Την ίδια ώρα, υπήρξαν και άλλα προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Ο Ντάνιελ Τάις είχε τραυματιστεί στο δάχτυλο, πριν από λίγες ημέρες, στο Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Backs against the wall. Game 3 at home next week. pic.twitter.com/kQ9xYbtGYA — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) April 30, 2026

Τελικά, ο Γερμανός ψηλός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και δεν θα δηλώσει «παρών».

Το ίδιο ισχύει και για τον Άλφα Ντιαλό. Ο σμολ φόργουορντ της Μονακό θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες, όπως τόνισε ο head coach της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα!

Επομένως, «χάνει» και το υπόλοιπο της σειράς με τον Ολυμπιακό. Τι ισχύει για το Game 3; Η ομάδα από το Πριγκιπάτο θα έχει οκτώ παίκτες διαθέσιμους οι οποίοι θα είναι οι εξής: Οκόμπο, Τάρπι, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς, Μπλόσομγκεϊμ, Μπεγκαρίν, Χέιζ.