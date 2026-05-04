Ο Ολυμπιακός είναι μία… ανάσα από το Final-4 της Αθήνας. Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί στα πρώτα ματς των Play Offs της Euroleague, έκαναν το 2/2 απέναντι στη Μονακό και τώρα «ταξιδεύουν» στο Πριγκιπάτο.
Προφανώς και ο μεγάλος στόχος είναι να «τελειώσει» η δουλειά, αφού σίγουρα δεν θα θέλουν να «μπλέξουν» και να έρθει η σειρά ξανά στην Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι παίζει το τελευταίο της «χαρτί», ώστε να παλέψει για την πρόκριση.
Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να κάνει μία «τέλεια» εμφάνιση, μιας και θα παίξει «αποδεκατισμένη».
Ο Νίκολα Μίροτις είναι καιρό νοκ-άουτ και το ίδιο ισχύει και για το Game 3. Την ίδια ώρα, υπήρξαν και άλλα προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Ο Ντάνιελ Τάις είχε τραυματιστεί στο δάχτυλο, πριν από λίγες ημέρες, στο Game 2 με τον Ολυμπιακό.
Τελικά, ο Γερμανός ψηλός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και δεν θα δηλώσει «παρών».
Το ίδιο ισχύει και για τον Άλφα Ντιαλό. Ο σμολ φόργουορντ της Μονακό θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες, όπως τόνισε ο head coach της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα!
Επομένως, «χάνει» και το υπόλοιπο της σειράς με τον Ολυμπιακό. Τι ισχύει για το Game 3; Η ομάδα από το Πριγκιπάτο θα έχει οκτώ παίκτες διαθέσιμους οι οποίοι θα είναι οι εξής: Οκόμπο, Τάρπι, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς, Μπλόσομγκεϊμ, Μπεγκαρίν, Χέιζ.