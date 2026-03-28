Ο Παναθηναϊκός αντεπιτίθεται στο photo finish και «βλέπει» πλέον το πλεονέκτημα της έδρας. Ακολουθεί αναλυτικά το… πως θα συμβεί αυτό ακόμα και με 3/4.

Το μακρινό και έως έναν βαθμό ουτοπικό σενάριο της 4άδας μέχρι πριν τρεις εβδομάδες για τον Παναθηναϊκό, έχει γίνει πλέον δύσκολος μεν, ρεαλιστικός δε στόχος.

Ο Εργκίν Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι αστέρες των «πρασίνων» φώναζαν… «μην μας διαγράφετε ακόμα για το πλεονέκτημα της έδρας» και για την ώρα δικαιώνονται.

Δικαιώνονται διότι τα λόγια έγιναν πράξεις, ο Παναθηναϊκός προσέθεσε στο ρόστερ του έναν two-way παικταρά που τον ανεβάζει επίπεδο, ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Ναν βγήκε μπροστά μετά τον τραυματισμό του και οι συγκυρίες επίσης (με τον Ντουμπάι στο Σαράγεβο, με εννιά παίκτες και έναν σέντερ η Μονακό στο ΟΑΚΑ) βοήθησαν.

Κάπως έτσι με το φινάλε της «κουτσής» λόγω Ολυμπιακού 34ης στροφής, οι «πράσινοι» μπορούν να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το εγγύς μέλλον. Πιστεύοντας ανέκαθεν στις δυνατότητές τους, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης κρατούν πλέον την τύχη στα δικά τους χέρια ακόμα και για την τετράδα.

Αν και χρειάζεται την μπασκετική «λογική» όσο μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο και να βάλει ίσως και ο…. Ολυμπιακός το χεράκι του.

Πάμε να δούμε τώρα πως ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει την ασφάλεια του ΟΑΚΑ στα playoffs, χωρίς βέβαια η απευθείας πρόκριση στην 6άδα να θεωρείται αυτή τη στιγμή δεδομένη. Οι ισορροπίες είναι λεπτές, η σεζόν στην κόψη του ξυραφιού, το πρόγραμμα απαιτητικό και τα σενάρια… υποθετικά και πιλοτικά.

Ο Παναθηναϊκός «ανεβαίνει» και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα-φωτιά, μέχρι το τέλος της regural season Ακόμα μία νίκη στο «τσεπάκι» του Παναθηναϊκού, που έχει αρχίσει να ανεβαίνει για τα καλά, αλλά έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα-φωτιά!

Με τον βαθμό «άριστα» που πήρε το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην προτελευταία «διαβολοβδομάδα» της κανονικής διάρκειας (11/12 συνολικά), ο Παναθηναϊκός παρέμεινε σε τροχιά εξάδας παρότι μία από τις συνδιεκδικήτριές του (Ζαλγκίρις), πήρε μεγάλο διπλό στην Πόλη.

Όσο βέβαια οι πράσινοι έχουν τους Λιθουανούς μαζί τους, δεν ανησυχούν αφού σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας, η Ζαλγκίρις βρίσκεται από κάτω. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, η 4άδα της κατάταξης θα κλειδώσει πιθανότατα στο 24-14 ρεκόρ, με τους Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη τριάδα. Αν και η «Βασίλισσα» που την θέλει ο Παναθηναϊκός μαζί του βρίσκεται δύο νίκες απόσταση, έχει ζόρικο πρόγραμμα μπροστά κόντρα σε ομάδες που καίγονται κι εκείνες. Και μάλιστα τρία παιχνίδια μακριά από τη Μαδρίτη, συνθήκη που σαφώς την αποδυναμώνει.

Σε ένα πιο ακραιό σενάριο όπου πρέπει να συμβούν «σημεία και τέρατα», το αβαντάζ της έδρας και φυσικά η απευθείας πρόκριση στην post season μπορεί να κλείσει και στο 23-15. Ενδεχόμενο βέβαια το οποίο συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες κυρίως λόγω του προγράμματος της Βαλένθια, του ενός παραπάνω ματς της Χάποελ αλλά και των εναπομείναντων ματς της Ζαλγκίρις.

Συνεπώς λαμβάνουμε ως δεδομένο πως οι «πράσινοι» πρέπει να κάνουν το 4/4 για να μεγαλώσουν αρκετά τις πιθανότητές τους να βρεθούν στην 4άδα. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούν στο 24-14. Εκεί που μπορεί να βρίσκεται η Ρεάλ αν χάσει στο ΣΕΦ και την Πόλη, παίρνοντας παράλληλα τον ισπανικό εμφύλιο με Μπασκόνια και το τελευταίο ματς της κανονικής διάρκειας με τον Ερ. Αστέρα στη Μαδρίτη.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη «Βασίλισσα», ο Παναθηναϊκός είναι από πάνω γιατί την έχει κερδίσει δις. Βέβαια αυτό θα συμβεί στις θέσεις 3-4 αν είναι οι δυο τους μονάχα στο ίδιο ρεκόρ. Στο σενάριο τώρα που ισοβαθμίσουν στο 24-14 Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Βαλένθια με τη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό στο 1-2, τότε οι δύο θέσεις της 4άδας που απομένουν θα πάνε σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια αφού θα έχουν καλύτερο συντελεστή στα μεταξύ τους (3-1 το τριφύλλι και 2-2 το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ σε αντίθεση με το 1-3 της Ρεάλ).

Αν σε αυτούς μπει και η Χάποελ κάνοντας το 4/4 μετά την θεωρητική πάντα ήττα από τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (2/4) στη Σόφια, παρότι έχει εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα, τότε στο 3-4 θα βρεθούν οι Παναθηναϊκός (5-1 ρεκόρ) και η Ρέαλ Μαδρίτης που… καπακώνει την Βαλένθια στο σενάριο αυτό λόγω καλύτερης διαφοράς στα μεταξύ τους παιχνίδια αφού ο συντελεστής νικών-ηττών στην μίνι-βαθμολογία που απομονώνεται είναι ο ίδιος (3-3). Στο 1-5 και έκτη στην περίπτωση αυτή η Χάποελ.

Αν τώρα σε όλες αυτές – πολύ δύσκολο να μην στραβοπατήσει κάποια αλλά λέμε τώρα – κάνει και η Ζάλγκιρις το 4/4 και βρεθεί και εκείνη στο 24-14, τότε οι ισορροπίες για τον Παναθηναϊκό που έχει ντουμπλάρει τις νίκες του με τους Λιθουανούς, δεν αλλάζουν. Θα είναι τρίτος με τριπλή ισοβαθμία στην 4η θέση και τις 4 νίκες – 4 ήττες στα μεταξύ τους για Ρεάλ, Ζαλγκίρις και Βαλένθια. Καλύτεροι οι Λιθουανοί στη διαφορά πόντων στα μεταξύ τους με +5 έναντι +3 της Ρεάλ και -8 της Βαλένθια.

Βγάζοντας από την εξίσωση τους Μαδριλένους που έχουν μετά το πέρας της 34ης στροφής ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, τότε και σε τετραπλή ισοβαθμία Παναθηναϊκού, Βαλένθια, Ζαλγκίρις και Χάποελ στο 24-14, τότε η προνομιούχος – στα χαρτιά τουλάχιστον – 4η θέση, πηγαίνει στους πράσινους με συντελεστή 5-1. Σε αυτήν την πιθανότητα, από τα play-in και την έβδομη θέση θα πρέπει να εκκινήσει τις προσπάθειές της στην post season για να βρεθεί στο Final Four η Χάποελ Τελ Αβίβ, λόγω χειρότερου συντελεστή αποτελεσμάτων στα μεταξύ τους. Πέμπτη η Ζαλγκίρις και 6η η Βαλένθια.

Αν υπάρξει από την άλλη τετραπλή ισοβαθμία στο 24-14 αλλά αντί της Χάποελ, ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται η Ρεάλ, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι τρίτος (5 νίκες έναντι μίας ήττας) και Βαλένθια τέταρτη (3 νίκες και 3 ήττες με Παναθηναϊκό, Ρεάλ και Ζαλγκίρις), αφήνοντας πιο πίσω Μαδριλένους και Λιθουανούς.

Αν τώρα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στο 24-14 με τον Παναθηναϊκό, τη Βαλένθια και τη Ζαλγκίρις – σενάριο που μοιάζει πιο ρεαλιστικό – και πάλι ο Παναθηναϊκός θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας μαζί του στα playoffs λόγω συντελεστή (3-1), με τη Βαλένθια να ακολουθεί (2-2) και τους Λιθουανούς στο 1-3 αφού έχασαν δύο φορές από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν. Άρα και σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας με τον Παναθηναϊκό, η Ζαλγκίρις υπολείπεται.

Αν τώρα ο Παναθηναϊκός κάνει το 4Χ4 – και άρα κερδίσει και την Βαλένθια στην Roig Arena – ενω οι Ισπανοί επικρατήσουν στα υπόλοιπα παιχνίδια τους και άρα ισοβαθμίσουν οι δυο τους στο 24-14, τότε οι «πράσινοι» θα πρέπει να καλύψουν στην Ισπανία και το -10 του πρώτου ματς στο Μαρούσι (79-89) για να προσπεράσουν την ευχάριστη έκπληξη του θεσμού.

Πέρα από έχθρες και αντιπαλότητες, το βασικός λόγος που ο Παναθηναϊκός θέλει να… κερδίζει ο Ολυμπιακός έχει να κάνει με την Χάποελ αφενός και αφετέρου με το γεγονός πως δεν θέλει να ισοβαθμίσει με τους Πειραιώτες, οι οποίοι του χαλάνε το ρεκόρ. Άρα αν στα προηγούμενα σενάρια, αντί της Ρεάλ τοποθετηθεί ο Ολυμπιακός στο 24-14 (σε περίπτωση που γίνουν τα προαναφερθέντα και οι ερυθρόλευκοι χάσουν από Χάποελ και τους Μαδριλένους), τότε το πράσινο +2 με τη Ρεάλ, θα γίνει αυτόματα -2 αφού έχει χάσει και τα δύο ματς από τον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Άρα στην πενταπλή ισοβαθμία στο 24-14 μαζί με Βαλένθια, Χάποελ, Ζαλγκίρις – με τη Φενέρ και τη Ρεάλ στο 1-2 – τότε στις θέσεις του πλεονεκτήματος θα βρεθούν Παναθηναϊκός και Βαλένθια με συντελεστή 5-3 ενώ η Ζαλγκίρις θα έχει 4-4 στα μεταξύ τους και ο Ολυμπιακός 3-5.

Βγάζοντας την Χάποελ από αυτό το σενάριο, δηλαδή χάνοντας από τον Παναθηναϊκό, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό αλλά στραβοπατήσει κάπου αλλού και δεν φτάσει στο 24-14, τότε θα γίνει ο κακός χαμός αφού Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Ολυμπιακός θα έχουν συντελεστή αποτελσμάτων 3-3. Άρα θα μετρήσουν οι διαφορές στα μεταξύ τους που δεν μπορούν να υπολογιστούν από τώρα, χωρίς την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια (στο -10 οι πράσινοι).

Αν βγει η Βαλένθια στραβοπατώντας κάπου αλλού, τότε ευνοείται ο Ολυμπιακός σε περίπτωση ισοβαθμίας με Παναθηναϊκό και Ζαλγκίρις (3-1 οι ερυθρόλευκοι, 1-3 οι άλλοι δύο). Αν βγει η Βαλένθια και προστεθεί η Χάποελ στο 24-14, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι πάνω από όλους με συντελεστή 4-2, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 3-3, όσο και η Ζαλγκίρις αλλά με καλύτερη διαφορά πόντων στα μεταξύ τους.

‘Οπως γίνεται απολύτως αντιπληπτό ξεψαχνίζοντας την κατάσταση, αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί στη Βαλένθια από την τοπική ομάδα, τότε θα πρέπει να αναζητήσει ένα θαύμα για το αβαντάζ της έδρας, ψάχνοντας αυτό να οριοθετηθεί στο 23-15. Άρα θα πρέπει αφενός να πάρει όλα τα υπόλοιπα και αφετέρου να χάσει η Βαλένθια ένα ένα δύο από τα άλλα ματς της (Βίρτους και Ντουμπάι εκτός, Αρμάνι εντός) ή η Ρεάλ να της κάνει το χατήρι, επιβεβαιώνοντας την δυσκολία που αντιμετωπίζει μακριά από τη Μαδρίτη. Δηλαδή να «αυτοκτονήσει» στο φινάλε, χάνοντας τρία από τα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια.

Ακόμα πιο ιδεατό σενάριο αν και αρκετά δύσκολο για τον Παναθηναϊκό αφού έχει την «Βασίλισσα» στο 2-0.

Άρα για να αυξηθούν κάπως οι πιθανότητές του Παναθηναϊκού να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας ακόμα και με μία ήττα στα 4 τελευταία παιχνίδια του, θα πρέπει αυτή να μη γίνει από τη Βαλένθια την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Ισπανία. Ελπίζοντας δηλαδή αυτή να είναι από τη Χάποελ ή την Μπαρτσελόνα (βγάζοντας την αδιάφορη Εφές τελευταία αγωνιστική στο ΟΑΚΑ ως πιθανότητα).

Σε αυτήν την περίπτωση αν είναι να συμβεί, καλύτερα να συμβεί από την ομάδα του Ιτούδη που έχει και πρόγραμμα βουνό μπροστά της διότι αν οι πράσινοι ηττηθούν στην Καταλονία, τότε η Μπαρτσελόνα θα ντουμπλάρει τις νίκες της απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Συνεπώς και εν κατακλείδι, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τη Χάποελ, τη Βαλένθια και την Εφές αλλά ηττηθεί στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα και η ομάδα του Πασκουάλ χάσει στο Κάουνας την επόμενη αγωνιστική (35η) αλλά πάρει όλα τα υπόλοιπα ματς, τότε οι δυο τους θα ισοβαθμίσουν στο 23-15.

Αν τους κάνουν join και η Βαλένθια (+1 μία ήττα πέρα από την αυτήν κόντρα στον Παναθηναϊκό) με τη Ζαλγκίρις (χάνοντας ένα από τα ματς με Παρτιζάν εκτός ή Ντουμπάι και Παρί στο Κάουνας), αφήνοντας στην άκρη Φενέρ, Ολυμπιακό και Ρεάλ στις πρώτες τρεις θέσεις, τότε η 4η πηγαίνει στην Μπαρτσελόνα (4-2 στα μεταξύ τους επικρατώντας του Παναθηναϊκού και χάνοντας στο Κάουνας), ενώ ακολουθούν Παναθηναϊκός και Ζαλγκίρις με αυτή τη σειρά στις θέσεις πέντε και έξι, αφήνοντας έβδομη την Βαλένθια.

Αν στο 23-15 μπει και η Χάποελ – που θα έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό – τότε ο Παναθηναϊκός θα βγει 4ος αφήνοντας τη Ζαλγκίρις 5η. Τελευταίο σενάριο η ισοβαθμία στο 23-15 με ήττα όμως του Παναθηναϊκού στη Σόφια από τη Χάποελ και κλείνοντας την κανονική διάρκεια με 3Χ3. Άρα θα ζητάει πάλι τρεις ήττες της Ρεάλ ή του Ολυμπιακού ή μία ακόμα – πέρα από το μεταξύ τους – της Βαλένθια.

Βγάζοντας Ολυμπιακό και Ρεάλ από την εξίσωση, τότε ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη της Μπαρτσελόνα μέσα στο Κάουνας για να τις έχει μαζί του στο 23-15, ακόμα κι αν οι Καταλανοί κερδίσουν πριν το Πάσχα στο Πριγκιπάτο.

Τότε στο 23-15 στην ισοβαθμία με Βαλένθια, Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Χάποελ – με νίκη των Ισραηλινών επί των πρασίνων πάντα – τότε η 4η θέση πηγαίνει στον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 5-3 στα μεταξύ τους. Αν η Χάποελ κερδίσει τον Παναθηναϊκό αλλά χάσει τρία από τα τελευταία τουλάχιστον παιχνίδια της άρα δεν κατορθώσει να φτάσει μέχρι το 23-15, τότε στην τετραπλή ισοβαθμία με Παναθηναϊκό, Βαλένθια, Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα, η 4η θέση θα κριθεί στη διαφορά πόντων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα, με τους πράσινους που θα πρέπει να κερδίσουν στο «Palau Blaugrana», να πρέπει να το κάνουν με πάνω από 7 πόντους αφού είχαν χάσει στο ΟΑΚΑ με 103-96.

Αρκετά τραβηγμένα βέβαια τα τελευταία σενάρια. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ομάδων που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην μάχη των πρασίνων για την 4άδα.

Ρεάλ Μαδρίτης (22-12 ρεκόρ σε 34 αγώνες)

Μπασκόνια – Ρεάλ 3/4

Ολυμπιακός – Ρεάλ 7/4

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ 9/4

Ρεάλ – Ερυθρός Αστέρας 16/4

Ολυμπιακός (22-12 ρεκόρ σε 34 αγώνες)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4

Ολυμπιακός – Ρεάλ 7/4

Χάποελ – Ολυμπιακός 9/4

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4

Βαλένθια (21-13 ρεκόρ σε 34 αγώνες)

Βίρτους – Βαλένθια 3/4

Βαλένθια – Αρμάνι 7/4

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4

Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4

Παναθηναϊκός (20-14 ρεκόρ σε 34 αγώνες)

Χάποελ – Παναθηναϊκός 2/4

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 7/4

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4

Παναθηναϊκός – Εφές 17/4

Ζαλγκίρις (20-14 ρεκόρ σε 34 αγώνες)

Ζαλγκίρις – Μπαρτσελόνα 2/4

Ζαλγκίρις – Ντουμπάι 7/4

Παρτιζάν – Ζαλγκίρις 10/4

Ζαλγκίρις – Παρί 17/4

Χάποελ Τελ Αβίβ (20-13 ρεκόρ σε 33 αγώνες)

Χάποελ – Παναθηναϊκός 2/4

Χάποελ – Φενέρμπαχτσε 7/4

Χάποελ – Ολυμπιακός 9/4

Χάποελ – Μακάμπι 12/4

Μονακό – Χάποελ 17/4

Μπαρτσελόνα (20-14 ρεκόρ σε 34 αγώνες)

Ζαλγκίρις – Μπαρτσελόνα 2/4

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 7/4

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν 17/4