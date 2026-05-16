Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας, στα πλαίσια του οποίου όλοι οι «μνηστήρες» του τροπαίου θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο ως είθισται.

Οι αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις της περιόδου 2025-26 – που θα μένει ίδια και απαρράλακτη και τη νέα σεζόν – και συνεπώς το… απλωμένο πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας, έφεραν τα playoffs πιο κοντά στo Final Four.

Μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο γεγονός της Άθήνας και ιδίως η Βαλένθια που χρειάστηκε 5ο ματς για να πετάξει εκτός συνέχειας τον «οικοδεσπότη» Παναθηναϊκό, μετράνε μέρες πλέον σαν οργανισμός για να διεκδικήσουν αυτό για το οποίο παλεύουν όλη τη χρονιά. Και είχαν βάλει τις βάσεις καταλαμβάνοντας το πλεονέκτημα της έδρας.

Οι προετοιμασίες κορυφώνονται και στην ελληνική πρωτεύουσα στην πλευρά των διοργανωτών με την αστυνομία να θέτει το δικό της πλάνο. Ανάμεσα στα ζητήματα που εδώ και καιρό πάντως έχουν καθοριστεί, είναι ο τόπος που θα… κατασκηνώσον οι ομάδες. Το παλιό και γνωστό σε όλους τους κατοίκους των Αθηνών Hilton είναι το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τις αποστολές και των τεσσάρων συμμετοχόντων όπως συνηθίζεται άλλωστε εδώ και χρόνια σε κάθε Final Four. Το ξενοδοχείο της διοργάνωσης.

Εκεί θα μείνουν οι πρωταγωνιστές καθώς και εκείνοι του Ολυμπιακού από την Τετάρτη το μεσημέρι-απόγευμα και έπειτα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα προπονηθούν στο γήπεδό τους την καθιερωμένη ώρα (μεσημέρι στη 13:00) όπως συνηθίζουν και την Τετάρτη (20/5) ενώ στη συνέχεια θα «κατοικοεδρεύσουν» στο κέντρο της Αθήνας όπως θα συμβεί τόσο με τη Φενέρμπαχτσε όσο και με τις ισπανικές ομάδες. Όλες τους αναμένονται την Τετάρτη (20/5) στην πρωτεύουσα.