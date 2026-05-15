Σε ένα γνώριμο και οικείο περιβάλλον είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Η επιστροφή του Ομέρ Γιουρτσεβέν μετά τα δεκαήμερα συμβόλαια που πήρε στο Σαν Φρανσίσκο για να βοηθήσει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σε μια περίοδο με άδεια τη frontline, όχι απλώς «ψήνεται» αλλά βρίσκεται στα σκαριά. Και μάλιστα με άμεσυ ισχύ σύμφωνα με το Basket News καθώς το σενάριο του χρόνου να βρίσκεται στους κόλπους της Euroleague φάνταζε όυτως ή άλλως εξαιρετικά πιθανό για κάποια ομάδα της πατρίδας του.

Σύμφωνα με τους Λιθουανούς όμως αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί μέσω… Μαδρίτης. Και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν να γυρίσει σε πολύ γνώριμους διαδρόμους σε λίγες ημέρες, όντας μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «κακοδαιμονία» που χτύπησε την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πριν το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, ανάγκασε τον Ιταλό τεχνικό να βγει στην αγορά και να εξετάσει τις λιγοστές διαθέσιμες λύσεις ούτως ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει του photo finish της σεζόν στην ACB. Και μία από τις επιλογές που κάλυπτε αρκετά «τικ» είναι ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ο Τούρκος σέντερ που άνηκε μέχρι τον περασμένο Φλεβάρη στον Παναθηναϊκό αλλά αποδεσμεύτηκε με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, κυκλοφορεί χωρίς ομάδα περιμένοντας την ερχόμενη σεζόν για να επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς. Μέχρι τότε όμως φαντάζει αρκετά πιθανό το σενάριο να ενισχύσει την «ταλαιπωρημένη« γραμμή των ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα αφού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Οι τραυματισμοί των Ταβάρες και Λεν που δεν αναμένεται μάλιστα να προλάβουν και το Final Four, έχουν αφήσει αδειανή τη frontline της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ουσμάν Γκαρούμπα μοναδικό διαθέσιμο σέντερ.

Για αυτό το λόγο η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει και αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του Γιουρτσεβέν ως συμπληρωματική λύση στο φινάλε και τα playoffs της ACB αλλά και τις προπονήσεις στο σημαντικό αυτό κομμάτι της σεζόν που κρίνονται όλα τα τρόπαια.