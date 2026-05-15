Μία πρωτόγνωρη συνθήκη αναμένεται να ζήσει ο μπασκετικός Ολυμπιακός και ο κόσμος του.

Αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται χρόνος, κυλάει αντίστροφα για μία πρωτοφανή κατάσταση που αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Φυσικά τούτο δεν έχει να κάνει με την παρουσία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που έχει γίνει συνήθεια την τελευταία πενταετία με ισάρριθμες παρουσίες εκεί που κρίνεται ο τίτλος της Euroleague.

Αλλά με την τοποθεσία τέλεσης του μεγάλου γεγονότος για το 2025-26. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει σε Final Four στα πάτρια εδάφη καθώς στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις ανεξαρτήτους έδρας ήταν… απών.

Τόσο το 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου πάλεψε για το ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ, όσο και το 2000 στη Θεσσαλονίκη και εφτά χρόνια αργότερα στο ΟΑΚΑ.

Δεκαεννιά χρόνια αργότερα, η απονομή της κούπας της πρώτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης θα γίνει και πάλι στην Ελλάδα. Δεκαεννιά χρόνια αργότερα, αρκετές χιλιάδες φίλοι των Πειραιωτών θα «ανηφορίσουν» προς το ΟΑΚΑ.

Τόσο χρονολογείται και η τελευταία οργανωμένη παρουσία φίλων του Ολυμπιακό στο «σπίτι» του αιωνίου του αντιπάλου. Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που το ΟΑΚΑ πήρε «ερυθρόλευκη» απόχρωση, πρέπει να γυρίσει στον Ιούνιο του 2007 και τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στο «κλασσικό» ζευγάρι του αιώνα.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έπαιξαν μπροστά σε 10 χιλιάδες κόσμου περίπου με… νεκρές ζώνες για τον τίτλο του πρωταθλητή, ο οποίος κατέληξε στους «πράσινους» με 89-76. Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής και της δημόσιας τηλεόρασης, στις κερκίδες βρέθηκαν περί τους 6521 φίλοι του «τριφυλλιού» και 2851 «ερυθεόλευκοι» στην τελευταία οργανωμένη απόβαση στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου.

Οι «οικοδεσπότες» που βέβαια δεν θα δώσουν το παρών καθώς η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε άλλη άποψη, επιβεβαιώνοντας και την παράδοση που θέλει την ομάδα που χρησιμοποιεί σαν έδρα το γήπεδο του Final Four, να μη φτάνει μέχρι εκεί.