Η Αθήνα τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να θυμίζει… κάστρο. Ποιες είναι οι ενδείξεις για τον κόσμο του Ολυμπιακού ως προς τη θέση που θα πάρει στο γήπεδο;

Ένα μεγάλο στοίχημα για όλους αναμένεται να είναι το Final Four της Αθήνας αν και η απουσία του Παναθηναϊκού – μίας εκ των δύο ελληνικών ομάδων για την ακρίβεια – «διευκολύνει» κατά τρόπον τινά την αστυνομία και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Κι αυτό διότι δεν αναμένεται να βρεθούν – κατά χιλιάδες τουλάχιστον – φίλοι των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο και τα πέριξ αυτού. Τα περισσότερα εκ των περίπου τεσσάρων χιλιάδων εισιτηρίων που είχαν σπεύσει να καπαρώσουν οι φίλοι των «πρασίνων», αριθμός που εμγάλωσε μετά το 0-2 στην Ισπανία, έχουν ήδη γυρίσει στην αγορά μέσω ιστοσελίδων μεταπώλησης.

Κι αυτό διότι η διοργανώτρια αρχή δεν προβλέπεται να βγάλει εκ νέου κάποιο άλλο πακέτο εισιτήριων αφού το γήπεδο είναι sold out μετά τις τέσσερις φάσεις που διενήγησε από τον Φλεβάρη μέχρι και πριν λίγες ημέρες.

Η μεταπώληση κατά κύριο λόγο, γίνεται και συνίσταται να γίνει μέχρι την Κυριακή 17/5 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, μέσω της πλατφόρμας «fan-to-fan». Ενός marketplace, το οποίο συνδέεται με τη EuroLeague Basketball. Η λογική της εφαρμογής αυτής βασίζεται στο «ανέβασμα» του εκάστοτε εισιτηρίου από τον κάτοχο και την μεταπώλησή του μέσω των ιδίων συστημάτων με τα οποία εξασφαλίζεις την αγορά από τη EuroLeague. Συνεπώς ίδιες συνθήκες και δικλείδες ασφαλείας, προς αποφυγή απατών και scams.

Το εισιτήριο επί της ουσίας, επανεκδίδεται και μεταφέρεται επίσημα μέσω της EuroLeague. Βεβαίως στο διαδίκτυο κυκλοφορουν και διάφορα άλλα σάιτ μεταπώλησης με πιο γνωστό αυτό της viagogo με τα οποία δεν συνεργάζεται η διοργανώτρια αρχή συνεπώς και δεν μπορεί να εγγυηθεί για όποια παρατυπία.

Παρυξυσμός για τους φίλους του Ολυμπιακού – Που αναμένεται να καθίσουν;

Όπως είναι λογικό και επόμενο, στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού επικρατεί ντελίριο ενθουσιασμού και ανυπομονησίας. Άλλωστε οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καταφέρει να δώσουν το παρών σε καμία από τις προηγούμενες εν Ελλάδι διοργανώσεις-Final Four, συνεπώς η ούτως ή άλλως μεγάλη πεποίθηση για πορεία μέχρι που φουντώνει από το αγωνιστικό τμήμα, μεγαλώνει.

Η πειστική εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον Δεκέκμρβη και μετά καθώς και οι υψηλές «ερυθρόλευκες» πτήσεις, είχαν… ψήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού για το Final Four και την παρουσία της ομάδας τους εκεί. Άλλωστε οι περισσότεροι εξ’ αυτών δεν είχαν να προπληρώσουν κάποιο ταξίδι ή διαμονή όπως άλλες φορές και από τη στιγμή που η ζήτηση για ένα εισιτήριο θα ήταν ούτως ή άλλως μεγάλη – και άρα και η πιθανότητα μεταπώλησης – έσπευσαν να κλείσουν από νωρίς τη θέση τους εκεί.

Όσοι δεν πρόλαβαν τις διάφορες φάσεις πώλησης εισιτήριων μέσω Euroleague όπου έγινε… χαμός αφού μπήκαν μέχρι και 500.000 ταυτόχρονα κάποια στιγή για να κλείσουν θέση όπως επισήμως ανακοίνωσε η Euroleague, αιτήθηκαν (μόνο οι κάτοχοι διαρκείας) και μέσω της διαδικασίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή.

Για την ώρα και δίχως να υπολογίζεται η τύχη των εισιτηρίων των φίλων του Παναθηναϊκού που βγήκαν/θα βγουν στην αγορά, γύρω στους 5μιση χιλιάδες υποστηρικτές των Πειραιωτών έχουν ήδη κλείσει θέση στο Telekom Center Athens, όντας πολυάριθμοι σε σχέση με τους φιλάθλους των άλλων ομάδων.

Το νούμερο αυτό αναμένεται να καθίσει κάπου στις 7-7μιση χιλιάδες ως προς το τελικό νούμερο με τους Τούρκους να ακολουθούν κατά δύο-δυμιση χιλιάδες λιγότερους. Αισθητά πιο μικρή αναμένεται η παρουσία των Ισπανών ως είθισται στα ταξίδια μακριά από τη χώρα τους.

Η απουσία εν τέλει οργανωμένων και κατά χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού από τις κερκίδες αναμένεται να συρρικνώσει τις ούτως ή άλλως λιγοστές και μικρές «νεκρές ζώνες» αν δεν τις εκμηδενίσει αφού δεν αρέσουν στη διοργάνωση όπως έχει δείξει. Με το δικό της βέβαια κόστος.

Ως προς την χωροταξική φύση του ζητήματος, η μεγαλύτερη μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού αφού κάθε εισιτήριο έχει ουσιαστικά και την προτίμηση της εκάστοτε ομάδας για να «κατηγοροποιηθούν» στις κερκίδες, προβλέπεται ότι θα καθίσει από την πλευρά του σταθμού του ΗΣΑΠ. Με το οποίο αναμένεται να έρθει και ο μεγαλύτερος όγκος.

Όσοι επιλέξουν τα αυτοκίνητά τους, θα πρέπει να περάσουν από τρεις ελέγχους – αφού τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι δρακόντεια – για να καθίσουν εν τέλει στην θέση που έχουν «χρυσοπληρώσει» και τους αναλογεί. Πίσω δηλαδή από τον πάγκο των φιλοξενούμεων και με έκταση προς τα πάνω και πλάι πίσω από την μπασκέτα.

Διαγώνιά τους και εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, αναμένεται να καθίσουν οι χιλιάδες φαν της Φενέρμπαχτσε που συνιστούν και το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού (τζάμπολ στις 18:00).