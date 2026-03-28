Ο πειστικός και με άσους κάτω από το… μανίκι του Παναθηναϊκός, ολοκλήρωσε κόντρα στη Μονακό μία εβδομάδα που είχε να συμβεί 16 μήνες.

Με την άφιξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, η επιθετική μηχανή του Παναθηναϊκού έχει πάρει ξανά μπρος διαλύοντας κάθε άμυνα που εμφανίζεται στον δρόμο του.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τη δύναμη του ΟΑΚΑ, πέτυχαν 4 σερί νίκες (οι τρεις στο γήπεδό τους) και ορίζουν πλεόν τη δική τους τύχη ως προς την τελική τους κατάταξη.

Ο Παναθηναϊκός που αγωνίστηκε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα χωρίς τον Τζέριαν Γκραντ – που έζησε έντονα το ματς με την Μονακό με πολιτικά δίπλα από τους γιους του, βρήκε ελλιπέστατη την Μονακό. Αδειανή στη ρακέτα της και την τιμώρησε.

Η αντεπίθεση λοιπόν των «πρασίνων» στο photo finish του μαραθωνίου – παρότι έχουν ακόμα αμυντικά ζητήματα να λύσουν – καλά κρατεί. Ο Παναθηναϊκός σκαρφάλωσε στο 20-14, ατενίζει τον στόχο της εξάδας με μεγαλύτερη αισιοδοξία χάρις τις back to back κατοστάρες του.

Ο Παναθηναϊκός «ανεβαίνει» και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα-φωτιά, μέχρι το τέλος της regural season Ακόμα μία νίκη στο «τσεπάκι» του Παναθηναϊκού, που έχει αρχίσει να ανεβαίνει για τα καλά, αλλά έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα-φωτιά!

Το «τριφύλλι» που κράτησε και την διαφορά απέναντι στην ομάδα από το Πριγκιπάτο, λίγες ημέρες μετά τους 107 στη Σόφια επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, είχε την ίδια ακριβώς επιθετική συγκομιδή κόντρα στην παρέα του Έλι Οκόμπο. Αν και ο Τι Τζέι Σορτς στο τέλος «λαχτάρησε» τους φίλους του Παναθηναϊκού και θα μπορούσε να σημειώσει season high.

Ο Παναθηναίκός λοιπόν πέτυχε την 3η του κατοστάρα στη σεζόν – και δεύτερη σε μια εβδομάδα – επιστρέφοντας στο σαρωτικό πριν την κρυάδα διάστημα του περασμένου χειμώνα. Όταν οι πράσινοι έβγαζαν… σπίθες, πριν έρθει και τους προσγειώσει απότομα ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ.

Προερχόμενοι από την συντριβή στην Κωνσταντινούπολη από την Εφές (93-67), ο Παναθηναϊκός είχε αντιδράσει κάνοντας… πάρτι επί της Αρμάνι (103-74) και Μπασκόνια (104-69) στο ΟΑΚΑ. Μία «διαβολοβδομάδα» που πήρε το απόλυτο αλλά έχασε την σταθερά του στη γραμμή των ψηλών, Ματίας Λεσόρ.