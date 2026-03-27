Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με νίκες στη Euroleague! Οι «πράσινοι» για τέταρτη συνεχόμενη φορά μπόρεσαν να φύγουν με το «ροζ φύλλο» και «ανεβαίνουν» στη βαθμολογία.
Η Μονακό των εννέα παικτών δεν άντεξε στο Telekom Center Athens, με το «τριφύλλι» να κερδίζει πιο εύκολα από το 107-97 (27/03), που δείχνει το τελικό σκορ, αφού η διαφορά είχε φτάσει και κοντά στο +20!
Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός «ανέβηκε» στο 20-14 και «άφησε» από κάτω τους Μονεγάσκους, αφού πήρε και τη διαφορά!
Επομένως, θα συνεχίσει σε ισοβαθμία με τις Ζαλγκίρις Κάουνας και μία εκ των Μπαρτσελόνα/Ερυθρού Αστέρα (παίζουν τώρα).
Η απευθείας πρόκριση στα Play Offs της Euroleague θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού ακολουθεί ένα πρόγραμμα-φωτιά!
Αρκεί να ρίξουμε μία καλύτερη ματιά, για να δούμε ακριβώς τι εννοούμε.
Ο Παναθηναϊκός παίζει τρία συνεχόμενα εκτός έδρας ματς, αφού έχει τη «μάχη» σε ουδέτερη έδρα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (02/04, 20:00), αλλά και τις Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) και Βαλένθια (09/04, 21:30).
Σε μία τριάδα αγώνων που θα «καθορίσουν» σε μεγάλο βαθμό το τελικό πλασάρισμα του Παναθηναϊκού.
Για να «κλείσει» τις υποχρεώσεις του με την Αναντολού Εφές (17/04, 21:25) εντός έδρας.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, μέχρι το τέλος τη regural season:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (02/04, 20:00)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (07/04, 21:30)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (09/04, 21:30)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/04, 21:15)