Η κατάληψη της πρώτης θέσης για τον Ολυμπιακό περνά πλέον αποκλειστικά από το δικό του χέρι, μπαίνοντας σε μπελάδες για το ρετιρέ αν…

Ο Ολυμπιακός έπαιξε το μπάσκετ του το βράδυ της Τρίτης (7/4) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο πολύβουο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σφιχταγκαλιάζοντας την πρώτη θέση της κατάταξης για μία ακόμα φορά. Για τρίτη στα τελευταία τέσσερα χρόνια για την ακρίβεια, ένα γεγονός που δείχνει αξιοπρόσεκτη σταθερότητα και συνέπεια για έναν οργανισμό.

Με επιθετική ραψωδία του Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ σε beast mode παίρνοντας υψηλό βαθμό και στην άμυνα, ο Ολυμπιακός έκανε μια… χαψιά τη Ρεάλ Μαδρίτης και έμεινε μόνος πρώτος μετά την νέα ήττα της Φενέρμπαχτσε στη Σόφια από τη Χάποελ.

Η αγωνιστική κατάρρευση των Τούρκων στις τελευταίες αγωνιστικές έχουν δώσει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους και μεταξύ αυτών και τον Ολυμπιακό να τη βάλουν από κάτω, αμφισβητώντας μέχρι και την παρουσία της στην 4άδα.

Ποια η Φενέρμπαχτσε που έμοιαζε έναν μήνα πίσω ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρωτιά.

Πλέον, δύο στροφές και κάτι – αφού απομένουν κάποια ματς ακόμα – για την συμπλήρωση του «μαραθωνίου», οι Πειραιώτες έχουν τον πρώτο λόγο. Για την ακρίβεια, η πρώτη θέση περνά αποκλειστικά και μόνο από το δικό τους χέρι.

Ωστόσο ακολουθεί ένα ματς υψηλών απαιτήσεων κόντρα στην ανεβασμένη Χάποελ που καίγεται, όπου αν στραβώσει θα περιμένει ευχάριστα από τον… Παναθηναϊκό για να νιώθει ασφαλής για το ρετιρέ. Καθώς μπορεί να έχει ξεμπερδέψει με Φενέρ και Ρεάλ κερδίζοντας την Αρμάνι την τελευταία αγωνιστική αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με την Βαλένθια ή τους Ισραηλινούς που με 3/3 ακόμα και με διπλό του Παναθηναϊκού στη Roig Arena, χάνει το «τρένο» της πρώτης θέσης.

Οι «νυχτερίδες» τα… χρειάστηκαν κόντρα στην Αρμάνι που έπαιζε την τελευταία της ζαριά για τα play-in και ούσα λίγο περισσότερο μπλαζέ και αδιάφορη απ’ ότι μας έχει συνηθίσει όλη τη σεζόν, έθεσε την επικράτησή της εν αμφιβόλλω.

Παρόλα αυτά αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και έπιασε τη Φενέρμπαχτσε στο 23-13, μία νίκη δηλαδή πίσω από τον Ολυμπιακό. Αυτό σημαίνει πως ακόμα κι αν οι Πειραιώτες επικρατήσουν της αδιάφορης πλέον Αρμάνι στην τελευταία στροφή, σε περίπτωση που ηττηθούν από τη Χάποελ το βράδυ της Πέμπτης (9/4) και παράλληλα η Βαλένθια κάνει το 2/2 επί του Παναθηναϊκού στην Ισπανία και της Ντουμπάι στο Σαράγιεβο στο φινάλε, τότε σκαρφαλώνει αυτή στην κορυφή, αφήνοντας τον Ολυμπιακό πιο πίσω.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός σε αυτό το σενάριο θα τερματίσει στην 2η θέση (παίζοντας με τον 7ο της κατάταξης) αν η Ρεάλ κερδίσει την Φενέρ στην Τουρκία και οι δυο τους κέρδισουν την τελευταία αγωνιστική τον Ερυθρό Αστέρα (στη Μαδρίτη) και τη Βιλερμπάν (στη Γαλλία).

Τρίτο σε περίπτωση που η Φενέρ επικρατήσει της Ρεάλ σε λίγες ώρες από τώρα αφού στην τριπλή ισοβαθμία του Ολυμπιακού με Βαλένθια και τους Τούρκους στο 25-13 ξεμένει και με γνώμονα ότι η ομάδα του Σάρας θα κάνει το λογικό στο Βιλερμπάν στο photo-finish.

Και τέταρτο σε περίπτωση που προστεθεί στο… παρεάκι του 25-13 και η Χάποελ Τελ Αβίβ, κάνοντας το 3/3 κόντρα σε Μακάμπι, Ολυμπιακό και Μονακό στα εναπομείναντα παιχνίδια της.

Βέβαια αν ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης με 2/2, τότε αδιαφορεί πλήρως για τα αποτελέσματα των υπολοίπων, κοιτάζοντας μονάχα τον νικητή του ηττημένου από το 7-8 και του νικητή του 9-10.