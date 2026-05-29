Ο Νίκος Μπουντούρης εξήγησε στους Betarades την όλη (προσεκτική) προσέγγιση του ΠΑΟΚ για είσοδο στη Euroleague και τη συμπεριφορά των ιθυνόντων.

Ο ΠΑΟΚ έρχεται με φόρα και παίζει τα… φώτα σε όλη την Ευρώπη. Με την είσοδο του Τέλη Μυστακίδη στον «θώκο» του μεγαλομετόχου και μεγάλη οικονομική επιφάνεια πλεόν, οι Θεσσαλονικείς ονειρεύονται εποχές δεκαετίας 90’s, όταν και συμπεριλαμβάνονταν ανάμεσα στα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Ένας από τους ανθρώπους που προετοίμασε τη νέα σελίδα του ΠΑΟΚ, παρότι βρέθηκε στην αλλαγή φρουράς για λίγο διάστημα (5 μήνες), με τεχνογνωσία και γνωριμίες ήταν και ο Νίκος Μπουντούρης. Η λήξη της συνεργασίας του οποίου «κλότσησε» σε αρκετούς φίλους του ΠΑΟΚ αφού ήρθε και αιφνίδια. Κάτι που παραδέχθηκε στην εκπομπή «Showtime» όπου βρέθηκε καλεσμένος, ότι συνέβη και με τον ίδιο.

Ο Νίκος Μπουντούρης φιλοξενήθηκε στους Betarades και αφού μίλησε για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού γυρίζοντας τον χρόνο πίσω κατά τη διάρκεια της θητείας του ως GM την εποχή Παναγιώτη Γιαννάκη, σχολίασε το όλο εγχείρημα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην πολύβουη κρούση του ΠΑΟΚ στη Euroleague να μπει από τη δική της ομπρέλα, τους χειρισμούς που έγιναν από πλευράς Θεσσαλονικέων μέχρι τουλάχιστον εκείνος να πάψει να αποτελεί (σημαντικό) μέρος τους και την στάση που κράτησε η διοργανώτρια αρχή στην επιθυμία να ενταχθεί άμεσα ο ΠΑΟΚ στην πρώτη κατηγορία αυτής.

«Εμείς είχαμε κάνει μία επαφή πολύ προσεκτικά με την Ευρωλίγκα καθώς εμείς συμμετέχαμε σε μία διοργάνωση που ήταν της FIBA. Οπότε θεωρώ ότι ήταν χαζό ότι είχες συμφωνήσει με την Ευρωλίγκα ή είσαι πολύ κοντά ενώ φτάνεις στην τελική ευθεία μιας διοργάνωσης της FIBA. Αυτό θεωρώ ότι δεν θα έκανε καλό σε πολλά επίπεδα στην ομάδα οπότε η προτροπή μου ήταν να μη βγει προς τα έξω.

Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις. Αυτό που μας είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή η Ευρωλίγκα που είχε επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου και είχαμε κάποιες επαφές, είναι ότι ‘εμείς σαν οργανισμός θέλουμε να τηρούνται οι προδιαγραφές, ο δρόμος είναι EuroCup και μετά αν το πάρεις, Ευρωλίγκα.’

Θα στείλουνε όπως και στείλανε κάποιες αιτήσεις στις ομάδες που ενδιαφέρονται και υπάρχει μία συζήτηση μεταξύ τους και από εκεί και πέρα θα κριθεί ποιος και που θα συμμετέχει. Πολλοί βλέποντας τη δική μας καθημερινότητα έλεγαν ότι με Μυστακίδη μπορεί και να πάει ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα.

Στην πραγματικότητα όμως η Ευρωλίγκα έλεγε ότι ‘οκ, βλέπουμε την προοπτική που υπάρχει. Βλέπουμε ότι έχετε χρήματα και διάθεση αλλά θέλουμε να σας δούμε πως κινείστε σε όλα τα επίπεδα. Και οργανωτικά και αγωνιστικά. Οπότε από την πρώτη στιγμή δεν είχαν πει κάτι παραπάνω. Είχαμε κανονίσει να γίνει και κάποιο ραντεβού με Μυστακίδη και Ευρωλίγκα.

Από την αρχή όμως ήταν μετρημένα τα κουκιά. Ναι σας βλέπουμε σαν έναν πολύ δυνατό παίκτη που έρχεται, ιστορικά ο ΠΑΟΚ ήταν από τις πρώτες ομάδες που δημιούργησαν την Ευρωλίγκα, έχει ένα ιστορικό δικαίωμα και είναι μία πολύ ωραία ιστορία ο ΠΑΟΚ αλλά θέλουμε να δούμε και εμείς πως θα πάει. Και αυτές οι σχέσεις με αυτούς τους θεσμούς, χτίζονται καθημερινά.

Βλέπουν τη σοβαρότητα, με ποιον μιλάνε, τη σταθερότητά σου σε πολλά επίπεδα και μετά κρίνουν πως θα σε διαχειριστούν. Σίγουρα δεν θέλουν να βάλουν κάποιο πρόβλημα μέσα στον οργανισμό τους και ελπίζω ο ΠΑΟΚ πως θα λειτουργήσει έτσι ώστε να μην είναι πρόβλημα για την Ευρωλίγκα αλλά να είναι ευχή.»