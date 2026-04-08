Το όνομα του Κώστα Παπανικολάου σενεχίζει να γράφεται με ακόμα πιο χρυσά γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας της Euroleague.

Τον… χαβά του συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος όσο μεγαλώνει και τα χρόνια περνάνε βρισκόμενος στη «δύση» της καριέρας του, πετυχαίνει ρεκόρ. Πιάνει αριθμούς όροσημα και μπαίνει όλο και πιο βαθιά στις λίστες της Euroleague.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού που πλησιάζει στη συμπλήρωση του 36ου έτους της ηλικίας του, παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο αν και ο ρόλος του ιδίως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει μεταβληθεί στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να γίνει περισσότερο αθλητικός.

Ακόμα κι έτσι ο Τρικαλινός (πασπαρτού) φόργουορντ με την εμπειρία, τις παραστάσεις και τη μαχητικότητά του εξακολουθεί να αποτελεί κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Αλλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ εν γένει, γράφοντας ιστορία.

Ο «Παπ» στο παιχνίδι της 36ης στροφής της περιόδου 2025-26 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, συμπλήρωσε τις 425 συμμετοχές και έπιασε στην τρίτη θέση των all-time συμμετοχών τον Κάιλ Χάινς, ο οποίος όταν αποσύρθηκε (καλοκαίρι 2024), βρισκόταν στην κορυφή.

Στο μεταξύ ωστόσο τον έχουν προσπεράσει οι Γιουλ και Σλούκας. Ο αειθαλής Ισπανός γκαρντ που παραμένει ο μοναδικός «σωματοφύλακας» της Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε τις 479 συμμετοχές όλες με τη «Βασίλισσα» και έχει βάλει στόχο το φράγμα των 500. Αν παίξει και του χρόνου, πιθανότερο σενάριο βάσει των όσων ανέφερε στη Media Day των Μαδριλένων και την κάμερα των Betarades μεταξύ άλλων, τότε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τα καταφέρει.

Στο Νο2 της σχετικής λίστας ανεβαίνοντας διαρκώς, συναντά κανείς έναν ακόμα Έλληνας. Ο λόγος για τον Κώστα Σλούκα με τις 461 συμμετοχές πλέον με τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Βαρκελώνη. Νούμερο που έφτασε με τις φανέλες του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε και των πρασίνων.