Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το ντέρμπι με τη Ρεάλ σε πάρτι, βαδίζοντας πρόσω ολοταχώς για να πετύχει μέσα σε μια σεζόν, επιδόσεις που χρειάστηκε 15 χρόνια για να φτάσει.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι συνέχισε ο Ολυμπιακός και την 36η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, σφιχταγκαλιάζοντας – μετά την νέα ήττα της Φενέρμπαχτσε – την πρωτιά, ακόμα κι αν χάσει σε λίγες ώρες στη Σόφια από την ανεβασμένη Χάποελ.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα παρότι ακολούθησε… παράδοξη για εκείνο τακτική (εκτελώντας διπλάσια τρίποντα από δίποντα), είχε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη ζώνη του λυκόφωτος με 37 πόντους και ρεκόρ καριέρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν δίχως προβλήματα, με άκρως πειστική εικόνα στην 10η σερί εντός έδρας νίκη τους αλλά και την 8η κατοστάρα τους μέσα στη σεζόν. Γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα το επιθετικό ταλέντο που διέπει αυτό το σύνολο, κάνοντας την σύγκριση με το παρελθόν.

Ήδη εδώ και έναν μήνα από το Παρίσι και μετά, ο Ολυμπιακός είχε σημειώσει την καλύτερη επίδοση ελληνικής ομάδας με έξι κατοστάρες μέσα σε μια σεζόν. Νούμερο που ανέβηκε μετά το τελικό 102-88 επί της Ρεάλ, το οποίο λίγο έλειψε να αποτελεί και την μεγαλύτερη σε διαφορά νίκη των Πειραιωτών στο head to head της ιστορίας τους με τους Μαδριλένους.

Κάνοντας του… κεφαλιού του και βρίσκοντας σκορ με διάφορους συνδυασμούς, ο Ολυμπιακός έχει ήδη πετύχει σε μια σεζόν περισσότερες 100άρες σε σχέση με τις προηγούμενες τέσσερις περιόδους. Και έχει ακόμα δύο αγώνες για την κανονική διάρκειας και μερικούς ακόμα στην post season για να μεγαλώσει ο αριθμός και γιατί όχι, σημειώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό νικών.

Για την ώρα το ρεκόρ αυτό ανήκει στην… φετινή Παρί που έχει ξεπεράσει σε εννιά αγώνες το φράγμα της 100ρας, δυο αγωνιστικές της για το τέλος.

2025-26: 8

2024-25: 3

2023-24: 1

2022-23: 2

2021-22: 1

2020-21: 2

2019-20: 1

2018-19: –

2017-18: –

2016-17: –

2015-16: –

2015-15: –

2013-14: 1

2012-13: 1

2011-12: –

2010-11: –

2009-10: 2

2008-09: –

2007-08: 3

2006-07: –

2005-06: –

2004-05: 1

2003-04: –

2002-03: –

2001-02: 2

2000-01: 3