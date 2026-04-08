Η «ραψωδία» του Τάιλερ Ντόρσεϊ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ήταν αρκετή ούτως ώστε να τον φέρει στο Top-20 μιας λίστας της Euroleague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το πήρε προσωπικά και «μίλησε» στο παρκέ με την Ρεάλ να πληρώνει τα… σπασμένα του επεισοδίου του στη Λυών με τον Γιώργο Μπαρζώκα.

Γνωρίζοντας για την ταλαιπωρία του Εβάν Φουρνιέ, ο διεθνής γκαρντ άρχισε να τα… στάζει από πολύ νωρίς, δίχως να σταματήσει σε κανένα σημείο για την ακρίβεια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους (7/12 τρίποντα), ένα ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μόλις 28’42” στο παρκέ. Χρονικό διάστημα αρκετό για να γράψει ιστορία.

Ο μεταμορφωμένος την τρέχουσα σεζόν Τάιλερ Ντόρσεϊ, συγκέντρωσε 43 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), βάζοντας πλώρη για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Παράλληλα με την επίδοσή του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης «τρύπωσε» στην 20άδα εκείνον με το υψηλότερο PIR σε έναν αγώνα της Euroleague. Πρώτος όλων ο Τανόκα Μπερντ της Ζάλγκιρις το μακρινό 2003-04 με 63 μονάδες σε έναν αγώνα ενώ 6ο συναντά κανείς τον Σάσα Βεζένκοφ με τους 50 βαθμούς που είχε συγκεντρώσει τη σεζόν 2022-23 απέναντι στη Βίρτους.

Μία θέση πιο πάνω βρίσκεται ο Γιάκα Λάκοβιτς που είχε κάνει… όργια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε αγώνα του Top-16 την περίοδο 2003-04, κόντρα στην Μπενετόν. Ματς που δεν κέρδισε τελικά το «τριφύλλι» παρά τους 36 πόντους, τα έξι ριμπάουντ και τις επτά ασίστ του Λάκοβιτς.