Ο Μόντε Μόρις είναι και με τη… βούλα παίκτης του Ολυμπιακού. Γιατί ο Γιώργος Μπαρτζώκας «ξεχώρισε» την περίπτωσή του;

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το απαιτητικό του πρόγραμμα με ταξίδι στη Βαρκελώνη, για το ματς με την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30) και την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, το πιο «καυτό» θέμα των Πειραιωτών έχει να κάνει με τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις.

Ο 30χρονος γκαρντ είναι και με τη… βούλα «ερυθρόλευκος» και θα προσπαθήσει να «κλείσει» το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς.

Λίγο πριν την πτήση του Ολυμπιακού για την Ισπανία, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπρόσωπους των ΜΜΕ.

Προφανώς και δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για το νέο απόκτημα της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε πως «ξεχώρισε» την περίπτωσή του, καθώς έψαχνε ακόμα έναν floor manager. Δηλαδή, έναν παίκτη, που θα μπορεί «κουμαντάρει» τις επιθέσεις και θα δίνει ελεύθερα σουτ στους συμπάικτες.

Κι αυτό, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ο Ολυμπιακός βρίσκει αρκετό… σκορ από την περιφέρειά του και την front-line.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά ενάντια στον τρόπο με τον οποίο αμύνεται και επιτίθεται η Μπαρτσελόνα. Η φιλοσοφία του Τσάβι (Πασκουάλ) είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, πάει αρκετά στο ποστ, σε μις-ματς.

Πρέπει να είμαστε φίζικαλ όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζουν την EuroLeague, έχουν πολλά παιχνίδια και ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο φίζικαλ, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού.

Ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν floor general, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτης που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας, οι φόργουορντ μας είναι όλοι καλοί επιθετικοί παίκτες. Χρειαζόμασταν έναν ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μόρις, γιατί έχει να παίξει πάνω από έναν μήνα, από το τελευταίο του ματς με τους Πέισερς και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα. Οκ, το ξέρουμε και το περιμένουμε.

Δηλαδή, έλεος. Τόσο καιρό με ρωτούσατε για αυτό (για κοντό), τώρα που πήραμε θα με ρωτάτε για αυτό (για μεταγραφή ψηλού);

Αυτό το μειονέκτημα, του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Νομίζω ότι μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, δυσκολεύεται, όταν παίζει πολλά συνεχόμενα ματς και χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλη ενέργεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η Μπαρτσελόνα δείχνει καλά και στο πρωτάθλημά της παίζει καλά και γενικά οι νίκες που έχει κάνει, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ερυθρό Αστέρα έξω. Αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θεωρεί, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει, γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες.

Είχαμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Γουόρντ, που χτύπησε και αυτό είναι σημαντικό για εμάς, αλλά νομίζω θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση, γιατί δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και νομίζουμε πως θα βελτιωθεί και η δική μας».