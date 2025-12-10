Και το όνομα του εκλεκτού τελικώς; Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα τον Μόντε Μόρις για να καλύψει το κενό, δίχως να απαρνηθεί όμως τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του.

Ο Ολυμπιακός το έψαξε, χτύπησε πόρτες, ρώτησε, κυνήγησε, κινητοποιήθηκε αναζητώντας έναν παίκτη που θα του καλύψει το ποσοτικό έλλειμα αλλά όχι μόνο αυτό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε – και καλά έκανε – κάποιον με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες στο ρόστερ, με αξιοπιστία και δίχως να αλλάξει το προφίλ του Ολυμπιακού. Και τα βρήκε στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις.

Ο 30χρονος αυθεντικός πόιντ γκαρντ, δεν είναι ο «μπουκαδόρος» που δημιουργεί τα ρήγματα και έκανε… βόλτες στο μυαλό των φίλων των Πειραιωτών. Πλην όμως ένας πολύ καλός χειριστής της μπάλας που μπορεί να εκτελέσει καλά το PnR με πτώση στην καριέρα του, ο οποίος βέβαια γνωρίζει αρκετά καλά το άθλημα.

Στο Ντένβερ (2017-23) όπου πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα του επαγγελματικού του βίου, χτίζοντας ένα ισχυρό δέσιμο με τον Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος τον είχε σε μεγάλη υπόληψη αγωνιστικά και όχι μόνο, είχε καθιερωθεί στο μυαλό των φαν της αμερικανικής λίγκας ως ένας εκ των κορυφαίων αναπληρωματικών του «θαυμαστού κόσμου».

Με σημαντικό χρόνο συμμετοχής – άνω των 22′ – στις πέντε σεζόν (από το 2018-19 μέχρι το 2022-23) που υπήρξε παράγοντας για τους Νάγκετς αλλά και σημαντική/κατακόρυφη πτώση τους τελευταίους μήνες.

Το στάτους του Μόντε Μόρις, δηλαδή η εκδοχή με την οποία θα εμφανιστεί στην Ευρωλίγκα για χάρη του Ολυμπιακού, είναι αυτό που θα καθορίσει και τον βαθμό στον οποίο θα αναβαθμίσει τους «ερυθρόλευκους». Αναμφίβολα ο Μόντε Μόρις στα prime του δεν θα έφευγε ΠΟΤΕ από το ΝΒΑ, όντας ένας εκ των πιο χρήσιμων παικτών για κάθε ομάδα.

Ένας solid παίκτης, όχι ο πιο εκρηκτικός, που μπορεί να τελειώσει φάσεις μετά το PnR. Είτε ως εκτελεστής είτε ως δημιουργός όπως δείχνουν και τα νούμερά του (σχεδόν ένας πόντος ανά κατοχή). Ικανός σουτέρ από την περιφέρεια όχι μόνο σε spot up καταστάσεις αλλά και σε «πιάνω και εκτελώ».

Σε μια γενικότερη εικόνα όμως, ο Μόντε Μόρις είναι αυτό που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός της δεύτερης θητείας του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μία αρκετά αξιόπιστη έκδοση. Ένας καλός αμυντικός πάνω στην μπάλα, ο οποίος δεν θα «τραβήξει» προσπάθειες από τα μαλλιά, με κύριο χαρακτηριστικό τον καλό χειρισμό και τα λίγα λάθη.

Σαφώς ανώτερος – στα καλά του – από κάθε πόιντ γκαρντ του ερυθρόλευκου ρόστερ συνολικά, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους σε έναν δείκτη που έχει σε εκτίμηση ο προπονητής του Ολυμπιακού. Όχι αναγκαστικά τα νούμερα αυτά καθ’ αυτά, αλλά τα όσα αυτά δείχνουν. Αναλογικά ασίστ λάθους, με τον Μόντε Μόρις να βρίσκεται πέντε φορές στην κορυφαία δεκάδα της αμερικανικής λίγκας, στις εννιά συνολικά σεζόν του σε αυτή.

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς αποθέωνε τον Μόντε Μόρις Πώς είχε περιγράψει ο Νίκολα Γιόκιτς τη σχέση του με τον Μόντε Μόρις;

Ο απόφοιτος της Αϊόβα ξέρει πολύ καλά πως να κάνει χαρούμενους τους συμπαίκτες του, δίχως ταυτόχρονα να βάζει σε κίνδυνο την μπάλα, γεγονός το οποίο τον χαρακτηρίζει και ξεχώρισαν στον Ολυμπιακό.

2017-18: Νο2 με 7 AST/TO (σε 3 ματς με 8.4′)

2018-19: Νο4 με 5.7 AST/T0 (σε 82 ματς με 24′)

2019-20: Νο5 με 4.8 AST/TO (σε 73 ματς με 22.4′)

2020-21: Νο10 με 4.4 AST/TO (σε 47 ματς με 25.5′)

2021-22: Νο15 με 4.27 AST/TO (σε 75 ματς με 29.9′)

2022-23: Νο7 με 5.43 AST/TO (σε 62 ματς με 27.4′)

2023-24: Νο2 με 9.86 AST/TO (σε 33 ματς με 14.4′)

2024-25: Νο35 με 3.48 AST/TO (σε 45 ματς με 12.7′)

2025-26: Νο18 με 4.5 AST/TO (σε 6 ματς με 10.8′)