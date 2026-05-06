Τι κι αν το παιχνίδι είναι… ζωής ή θανάτου για τη Ζαλγκίρις; Ο Σιλβέν Φρανσίσκο φλερτάρει με το κάρφωμα της χρονιάς.

Δεν είναι ούτε clickbait ούτε ενέχει κάποια δόση υπερβολής. Απλά δεν υπάρχει το κάρφωμα του Σιλβέν Φρανσίσκο στο πρώτο μέρος του τρίτου προημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε και ενώ η Ζαλγκίρις προσπαθούσε να κλείσει την ψαλίδα.

Ο ταχυδυναμικός γκαρντ των Λιθουανών έχει αλλάξει επίπεδο, διαθέται τεράστιο απόθεμα αυτοπεποίθησης αφού πλέον έχει αποδείξει σε όλους πως όχι μόνο αξίζει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο αλλά ξεχωρίζει σε αυτό και τούτο, βγαίνει προς τα έξω.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν, έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε να έχει χτίσει διψήφια διαφορά.

Είδε απέναντί του τον κατά 16 πόντους ψηλότερό του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και όχι μόνο το τόλμησε αλλά χάρισε και μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σεζόν. Με ελατήρια στα πόδια, «πήδηξε» πάρα πολύ ψηλά και έβαλε στον καλάθι τον αντίπαλό του.

Απολαύστε το θεαματικό κάρφωμα του Σιλβέν Φρανσίσκο…