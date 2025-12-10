Πώς είχε περιγράψει ο Νίκολα Γιόκιτς τη σχέση του με τον Μόντε Μόρις;

Ο Μόντε Μόρις φαίνεται πως βρίσκεται μια «ανάσα» από τον Ολυμπιακό. Ο άλλοτε συμπαίκτης του Νίκολα Γιόκιτς, αναμένεται να φορέσει τα «ερυθρόλευκα», προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί σε 6 ομάδες στο NBA. Έγινε draft από τους Νάγκετς το 2017, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τους Γουίζαρντς, τους Πίστονς, τους Τίμπεργουλβς, τους Σανς και φέτος, ξεκίνησε στους Πέισερς, πριν αποδεσμευτεί.

Την περασμένη σεζόν, ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε σε 45 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο στο Φοίνιξ 5.2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ, σε 12.7 λεπτά, που πατούσε στο παρκέ. Φέτος, με τους Πέισερς, έπαιξε μόλις σε 6 ματς, με 10.8 λεπτά κατά μέσο όρο, μετρώντας 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Όπως είναι λογικό, στο Ντένβερ συνυπήρξε και με τον Νίκολα Γιόκιτς. Μάλιστα, όπως φαίνεται, είχε αρκετά στενή σχέση με τον Σέρβο σέντερ.

Το 2023, στους τελικούς ανάμεσα στους Νάγκετς και τους Χιτ, ο Μόντε Μόρις είχε δώσει το «παρών» σε ένα παιχνίδι, προκειμένου να στηρίξει τους πρώην συμπαίκτες του, ακόμα κι αν είχε αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη κίνηση, αποκάλυψε τη φιλική σχέση, που διατηρούν οι δυο τους.

«Έπαιζα με τον Μόντε για πολύ καιρό και είχαμε πολύ καλή σύνδεση μέσα στο παρκέ. Ήμασταν πολύ, ακόμα και με την οικογένειά μου. Τον εκτιμώ πολύ ως φίλο. Είναι πολύ αστείος, μπορείς να του μιλήσεις για όλα. Μου αρέσει πολύ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιόκιτς.