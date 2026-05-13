Μεστός και περιεκτικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά την ήττα-αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, μοιράζοντας συγχαρητήρια στους Ισπανούς.

Οι «πράσινοι» έχασαν την ευκαιρία στην Αθήνα να κλείσουν τη σειρά, έδωσαν δικαιώματα στην ταχυδυναμική και σύγχρονη Βαλένθια, γεγονός που «πλήρωσαν» στο 5ο ματς.

Οι «νυχτερίδες» δάγκωσαν το «τριφύλλι» με 81-64 στο παιχνίδι χωρίς γυρισμό και πέταξαν εκτός συνέχειας τους διοργανωτές, με τον Εργκίν Αταμάν να παραδέχεται στις δηλώσεις του στη flash interview την ανωτερότητα του συνόλου του Πέδρο Μαρτίνεθ στο 5ο ματς. Το πρώτο «do or die» ματς που χάνει ο Αταμάν στην post season ως προπονητής στη Euroleague.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τη Βαλένθια για τη σεζόν που έκαναν. Ήταν φοβερή. Έφεραν τούμπα τη σειρά από 0-2 σε 3-2. Είναι πολύ σημαντικό.

Απόψε δεν παίξαμε καλό μπάσκετ. Ίσως λόγω του άγχους που είχαμε ή των αγώνων που χάσαμε στην Αθήνα. Η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα, έπαιξε σπουδαία άμυνα. Εμείς δεν παίξαμε καλά επιθετικά, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε να γυρίσουμε με τον Τολιόπουλο όμως χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια και τους δώσαμε τη δυνατήτα να πάρουν το παιχνίδι.

Είναι τα playoffs, χάσαμε φέτος το Final Four. Καλή τύχη στη Βαλένθια.»