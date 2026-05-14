Σε μια σειρά που ο παράγοντας έδρα πήγε περίπατο, η Βαλένθια επιβεβαίωσε το τεράστιο ποσοστό επιτυχίας των γηπεδούχων ομάδων σε Game 5.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει ό,τι εμφατικά πέτυχε την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στη Βαλένθια, επιστρέφοντας στη βάση του με το πολύτιμο 2-0 στις βαλίτσες. Ισχυρό προβάδισμα που βέβαια δεν προστάτεψε στο Telekom Center Athens και αφού επέτρεψε να γυρίσει η σειρά στην Ισπανία, ήρθε αντιμέτωπος και με τις συνέπειες αυτού.

Η πολύ σκληρή για να πεθάνει, ταχυδυναμική και πολύ ελκυστική στο μάτι Βαλένθια, έβαλε το… τούρμπο στο ματς χωρίς γυρισμό της 13ης του Μάη στο «σπίτι» της και δεν επέτρεψε στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν να γράψει ιστορία.

Οι «νυχτερίδες» πέταξαν εκτός Final Four τους διοργανωτές σε μια… τρελή σειρά που όμως ήρθε σε μία κανονικότητα στο φινάλε της. Ο παράγοντας έδρα που δεν είχε παίξει κανέναν απολύτως ρόλο στα προηγούμενα ματς, είχε τη δική του σημασία την ύστατη στιγμή, επιβραβεύοντας τη Βαλένθια για την προσπάθειά της στην κανονική διάρκεια και την κατάληψη της δεύτερης θέσης πίσω από τον Ολυμπιακό.

Στο 24ο συνολικά Game 5 από αρχής καταβολής αυτού του φορμάτ στα playoffs, η Βαλένθια του Μαρτίνεθ έγινε η 22η γηπεδούχος ομάδα που τσεκάρει το εισιτήριό της για την 4άδα, αφήνοντας τους πράσινους απαρηγόρητους.

Ένα ποσοστό που εκτοξεύτηκε και πάλι πάνω από το 90% (91,6%), γεγονός που υποδεικνύει και τη σημασία του πλεονεκτήματος της έδρας έστω και την τελευταία στιγμή. Οι μοναδικές ομάδες που έσπασαν τον «κανόνα» ήταν οι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε το 2024 απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Μονακό αντίστοιχα για να πάρουν την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου, όπου ο Παναθηναϊκός έραψε το έβδομο αστέρι του.