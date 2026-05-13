Σοβαρός και προσγειωμένος ο Πέδρο Μαρτίνεθ παρά την τεράστια επιτυχία της Βαλένθια, επέστησε την προσοχή των παικτών του στην… ACB.

Περιχαρής αλλά με μέτρο ήταν ο σενιόρ Πέδρο Μαρτίνεθ, λίγες στιγμές μετά την σπουδαία πρόκριση της Βαλένθια στο Final Four αποκλείοντας κοτζάμ Παναθηναϊκό μετά από μία μνημειώδη σειρά των playoffs.

Ο καλύτερος προπονητής της διοργάνωσης για την 2025-26 έκδοση, Πέδρο Μαρτίνεθ, αφού πνίγηκε στις αγκαλιές των συνεργατών του, πήρε θέση μπροστά στην κάμερα της Euroleague και αποθέωση τον κόσμο της Βαλένθια.

Παρά το μέγεθος της επιτυχίας βέβαια, δεν παρέλειψε να «χτυπήσει» καμπανάκι στους παίκτες του ενόψει ACB.

Πιο αναλυτικά τα όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη flash interview…

«Σπουδαία νέα για εμάς. Στην αρχή της σεζόν ο στόχος μας ήταν να είμαστε στα play-in, μετά είπαμε «οκ», μπορούμε να μπούμε στα playoffs. Μετά «οκ» μπορούμε να είμαστε στην 4άδα και 2-3 εβδομάδες πίσω, επανατοποθετήσαμε τον στόχο μας για το Final Four. Τι άλλο να πω;

Ας απολαύσουμε πρώτα τη στιγμή, έχουμε κάποια προβλήματα στην ACB επειδή χάσαμε τα τελευταία τρία παιχνίδια. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Την Κυριακή έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία και θα σκεφτούμε μετά το Final Four.

Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι που πήραμε την πρόκριση μέσα σε αυτό το πάρτι. Ήταν υπέροχη η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φαν μας μία ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα και τις στιγμές που ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο και είχαμε κάποια προβλήματα, ήταν τρομεροί και μας βοήθησαν πάρα πολύ.»