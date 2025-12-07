Ο προπονητής της Βαλένθια που ξάφνιασε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, δεν είναι κανένας τυχαίος. Οι «ύμνοι» από το NBA και το ιστορικό ρεκόρ που κρατάει ακόμα.

Είναι φαινόμενο των καιρών μας αλλά και του τόπου μας, η άγνοια έξω από τον «κόσμο» μας. Που γίνεται γνώση μόνο όταν τα βάλει μία ομάδα με τους «δικούς μας», τους κοιτάξει στα ίσα και δείξει την αξία της. Μέχρι τότε; Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων οι έξω απ’ εδώ που δεν έγιναν όμως γνωστοί – στο ευρύτερο γίγνεσθαι – γιατί έκαναν το «παιχνίδι της ζωής τους» με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό.

Η Βαλένθια είχε παρουσίασει ιδιαιτέρως πειστικά δείγματα γραφής πριν έρθει στο ΟΑΚΑ και το Telekom Center Athens, όλο αυτό το δίμηνο. Μία πιο πλήρης και συγκροτημένη εκδοχή της περσινής Παρί που πηγαίνει σε πολλές κατοχές όπως είπε και ο Εβάν Φουρνιέ, με σαφώς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα βέβαια στα μετόπισθεν, την (συνεχή) πίεση της μπάλας και την πολύ πιο ικανοποιητική συμπεριφορά στο αμυντικό PnR.

Το μέγεθος στην περιφέρεια των «νυχτερίδων» και οι εύκολοι πόντοι που πήρε στο ανοιχτό γήπεδο ανανεώνοντας και επιθέσεις με επιθετικά ριμπάουντ, έκαναν τη διαφορά για να σταματήσει το σερί των πέντε σερί νικών που έτρεχαν οι «πράσινοι».

Το συνήθως καταπράσινο δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, έγινε… εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό αφού το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ έβγαλε κάτι «φρέσκο», με γεμάτες τις μπαταρίες μέχρι το τέλος.

Κι αν πολλοί πρωτάκουσαν για τον Πέδρο Μαρτίνεθ πριν από λίγες εβδομάδες μέσω του viral σκηνικού στη Γαλλία όταν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου χωρίς… ακροατήριο για ερωτήσεις, είπε μόνο το σκορ και έφυγε, στην άλλη άκρη του ωκεανού τον ξέρουν και με το παραπάνω.

Όχι απλά τον ξέρουν αλλά τον μελετάνε είναι η αλήθεια και μάλιστα η αφρόκρεμα, η ελίτ της αμερικανικής λίγκας. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα, ο Κένι Άτκινσιν που αναδείχθηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, παραδέχθηκε πως έχει επηρεαστεί αρκετά από εκείνον.

Ο Καταλανός τεχνικός με το αυστηρό βλέμμα που κάθεται στους πάγκους εδώ και 3μιση δεκαετίες, αποτελεί πηγή έμπνευσης τόσο για τον ίδιο όσο και τους συναδέλφους του.

🏀 Kenny Atkinson, hablando de cómo Pedro Martínez (@pedroma2014) marca tendencia en la #NBA



🔙 El entrenador de los Cavaliers debutó en la ACB con el Salamanca con el catalán en el banquillo



“Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él, sus equipos son innovadores” pic.twitter.com/E06h8SGWsu — Toni Canyameras (@Canyameridis71) November 25, 2025

«Υπάρχουν φάσεις που του τις ‘κλέψαμε’. Δεν θα σας πω ποιες, επειδή δεν θέλω να δώσω σε κανέναν στοιχεία, αλλά παρακολουθώ πολλά παιχνίδια της EuroLeague, παιχνίδια ισπανικού πρωταθλήματος στην offseason, μαθαίνω συνέχεια. Ναι, έχω ‘κλέψει’ κάποια πράγματα από τις ιδέες του, ειδικά στην επίθεση», τόνισε ιπποτικά σύμφωνα με την Mundo Deportivo ο head coach των Καβς που είχε παίξει μπάσκετ και στην Ισπανία, μεταξύ άλλων.

Ένα από τα παράσημα του 64χρονου τεχνικού που οδήγησε τους «πορτοκαλί» στην κατάκτηση της Liga Endesa στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο της ομάδας (2017), έρχεται από την παρθενική του σεζόν.

Όπως συνένβη και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν το 1992, δύο χρόνια νωρίτερα το είχε κάνει ο Πέδρο Μαρτίνεθ που ξεκίνησε τη σεζόν 1989-90 ως βοηθός προπονητή στην Μπανταλόνα και την ολοκλήρωσε ως πρώτος προπονητής και τροπαιούχος Ευρώπης (Κύπελλο Κόρατς), στα 28 του μόλις χρόνια.

Ο Μέδρο Μαρτίνεθ έγινε ο νεότερος προπονητής στη «γηραιά ήπειρο» που ανεβαίνει σε… βουνοκορφή της και παραμένει μέχρι σήμερα.

Ο Ισπανός προπονητής, όπως και αρκετοί ακόμα Ευρωπαίοι που απεχθάνονται στη στασιμότητα και λατρεύουν την εξέλιξη, δεν κάνει διακοπές στην off season. Αλλά βρίσκεται στο Summer League, δουλεύοντας με διαφορετικές κουλτούρες. Το περασμένο βρέθηκε ως καλεσμένος των Μπρούκλιν Νετς ενώ στο παρελθόν, έχει δουλέψει μαζί με τους Μάικ Μπράουν και Ζόρντι Φερνάντεθ.