Οι μνήμες είναι ακόμα νωπές από την Αραβία και το… έπος της Φενέρμπαχτσε. Μία ομάδα που ταλανίστηκε πιθανότατα όσο καμία άλλη πέρυσι από σοβαρούς τραυματισμούς και δεν σου γέμιζε το… μάτι. Ειδικά στη ρακέτα και τη θέση ‘5’.

Επιστράτευσε μεσούσης της σεζόν 36άρη και βάλε παίκτη για να καλύψει το κενό, έχασε τον ηγέτη της στην πρεμιέρα. Ένιωθες πως όλες οι… πληγές του Φαραώ είχαν πέσει πάνω της. Κι όμως διέψευσε όλα τα προγνωστικά που ήθελαν ελληνική ομάδα να κόβει πρώτη το νήμα.

Στο Αμπού Ντάμπι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σαφώς πιο απελευθερωμένος από χαλινάρια και «στεγανά» Λιθουανός, έσπασε την κατάρα και γεύτηκε το νέκταρ που δεν είχε καταφέρει προηγούμενες φορές όταν οι πιθανότητες ήταν περισσότερο με το μέρος του. Η καλύτερη ομάδα του Final 4.

Λίγους μήνες μετά όμως τίποτα δεν θυμίζει την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε που «έπνιξε» τους υπόλοιπους. Λίγοι οι τραυματισμοί και πάλι, λίγο οι αλλαγές αφού δεν επιβεβαιώθηκε το γνωστό «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», λίγο τα νέα πρόσωπα που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα.

Η κάτοχος του τίτλου άρχισε μεν με ερωτηματικά τη σεζόν, παρόλα αυτά η εκκίνησή της δεν δικαιολογεί τον τίτλο που κατέκτησε λίγους μήνες πριν. Θα το βρει; Πιθανότατα με την πάροδο του χρόνου θα ρολάρει, ωστόσο το ξεκίνημα με αρνητικό ρεκόρ, ήταν κάτι που δύσκολα περίμενε κανείς. Ούτε και τον διασυρμό με πενιχρό ενεργητικό το βράδυ της Πέμπτης (30.10) στη Μαδρίτη.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η εκκίνηση της Φενέρμπαχτσε δεν συνιστά τη χειρότερη στα χρονικά της Euroleague (2000-01 και μετά) αφού δις, κάτοχος του τίτλου ξεκίνησε την «περιπέτειά» της με ρεκόρ 2-6 την επομένη της κατάκτησης σεζόν.

Ο λόγος για την Εφές του Εργκίν Αταμάν τη σεζόν 2021-22, η οποία όχι απλώς έφερε τα κάτω πάνω αλλά έκανε και το back-to-back, καθώς και η Ρεάλ Μαδρίτης αφότου λύγισε τον Ολυμπιακό στον τελικό της ισπανικής πρωτεύουσας το 2015.

Αναλυτικότερα…

Εκκίνηση Πρωταθλητών

2001-02: Βίρτους 6-2

2002-03: Παναθηναϊκός 5-3

2003-04: Μπαρτσελόνα 7-1

2004-05: Μακάμπι 6-2

2005-06: Μακάμπι 5-3

2006-07: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7-1

2007-08: Παναθηναϊκός 7-1

2008-09: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 6-2

2009-10: Παναθηναϊκός 6-2

2010-11: Μπαρτσελόνα 6-2

2011-12: Παναθηναϊκός 6-2

2012-13: Ολυμπιακός 6-2

2013-14: Ολυμπιακός 8-0

2014-15: Μακάμπι 5-3

2015-16: Ρεάλ Μαδρίτης 2-6

2016-17: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7-1

2017-18: Φενέρμπαχτσε 5-3

2018-19: Ρεάλ Μαδρίτης 8-0

2019-20: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 6-2

2021-22: Εφές 2-6

2022-23: Εφές 3-5

2023-24: Ρεάλ Μαδρίτης 8-0

2024-25: Παναθηναϊκός 5-3

2025-26: Φενέρμπαχτσε 3-5