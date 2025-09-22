Τα (δυνατά) φιλικά προετοιμασίας που έδωσε ο Ολυμπιακός σε Κύπρο και Κρήτη, τα οποία αποτέλεσαν ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, δεν έκαναν τους «ερυθρόλευκους» και όσους «τρέχουν» την ομάδα, σοφότερους. Επίσπευσαν ουσιαστικά τις διαδικασίες.

Ο Ολυμπιακός κοίταζε την αγορά για την απόκτηση γκαρντ, ανέκαθεν είχε τα μάτια και τα αυτιά του στραμμένα σε αυτήν. Την σκάναρε μεθοδικά, τη «χτένιζε». Απλώς η – λογική και επόμενη σε έναν βαθμό – εξέλιξη με τον Κίναν Έβανς, έσφιξαν λίγο περισσότερο τη… θηλιά για τους Πειραιώτες.

Η εμπιστοσύνη κι η υποστήριξη του έμψυχου δυναμικού αποτελεί ούτως ή άλλως χαρακτηριστικό των πρωτοπόρων της προηγούμενης κανονικής διάρκειας της Euroleague και του Γιώργου Μπαρτζώκα. Συχνά πυκνά πορεύεται με το μότο «δεν θα πουλήσω τους παίκτες μου», αφού αυτή είναι η φιλοσοφία του. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση το «πρέπει» είναι μεγάλο και ίσως ακόμα και αρριθμητικό-ποσοτικό. Γεγονός που σπρώχνει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό στην απόκτηση ενός πόιντ γκαρντ με συγκεκριμένα μάλιστα, εκτελεστικά χαρακτηριστικά.

Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο coach B στις δηλώσεις του στα Media μετά το φινάλε του τουρνουά στην Κρήτη: «Οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε άμεσα έναν γκαρντ», τόνισε ο Αμαρουσιώτης τεχνικός. Τι πιο ξεκάθαρο;

Όπως γίνεται λοιπόν από όλους αντιληπτό, οι «ερυθρόλευκοι δεν βρίσκονται απλά στην αγορά αλλά… καίγονται. Υπολόγιζαν και πόνταραν, πράγμα που εξακολουθούν να κάνουν, στον υγιή Κίναν Έβανς ο οποίος μπορεί να αλλάξει επίπεδο οποιαδήποτε ομάδα στη Euroleague. Ωστόσο το χρονικό διάστημα που έμεινε εκτός δράσης ήταν πολύ μεγάλο και ουδείς γνωρίζει πως θα ανταποκρινόταν/ανταποκριθεί στο σώμα του.

Σε συνδυασμό λοιπόν με την πολύ απαιτητική εκκίνηση της σεζόν που ναι μεν δεν διακυβεύεται τίποτα αλλά ο Ολυμπιακός πέφτει κατευθείαν στα βαθιά σε Ελλάδα και Ευρώπη και στην οποία στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τότε η συνθήκη αλλάζει. Και ο χρόνος απόφασης και δράσης συρρικνώνεται.

Από την άλλη είναι γεγονός πως οι επιλογές παικτών αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες. Στο προφίλ και την αξία που έχουν θέσει οι πρωταθλητές Ελλάδας. Τα στάνταρ τους. Γι’ αυτό και ο Ολυμπιακός δεν βιάστηκε όλο αυτό το διάστημα να προσθέσει γκαρντ στην φαρέτρα του. Διότι δεν είχε βρει κάποιον που να θελήσει αρκετά, αυτόν που θα πει ‘εδώ είμαστε’.

Δύο ήταν αυτά τα ονόματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και για την ώρα. Οι Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Τζόουνς Γκαρσία, ο οποίος άρεσε πάρα πολύ στον Μπαρτζώκα στο Summer League. Ικανοποιημένοι όμως έμειναν και οι Σπερς, οι οποίοι τον υπέγραψαν τελικώς. Όσον αφορά τον πρώτο, ηγέτη πλέον της Ζαλγκίρις, οι Λιθουανοί δεν το συζήτησαν καν.

Αυτό είναι και το σταυροδρόμι από το οποίο καλείται να αποφασίσει και ο Ολυμπιακός τις προσεχείς ώρες/μέρες. Η επιλογή με τις περισσότερες πιθανότητες είναι η αγορά του NBA με τους περίφημους unrestricted. Άλλοι με περισσότερα «χιλιόμετρα» στα πόδια τους (σ.σ βλέπε Κόρει Τζόσεφ, Μπεν Σίμονς, Ρέτζι Τζάκσον, Πάτι Μιλς) κι άλλοι με λιγότερα.

Όπως για παράδειγμα ο Νταλάνο Μπάντον που έχει κερδίσει κάποιους πόντους, μετά και την… αναβλητικότητα κάποιων (Μόντε Μόρις) να μπουν στο «τρυπάκι» της άμεσης απάντησης. Στην ίδια «δεξαμενή» βρίσκονται και οι Μαρκέλε Φουλτζ, Κάμερον Πέιν (αριστερόχειρας), Έλφριντ Πέιτον, Ντελόν Ράιτ. Όλοι τους με πτωτική πορεία αλλά και αρκετά ματς στα πόδια τους στο ΝΒΑ.

Ο πρώην παίκτης των Μπλέιζερς, ο οποίος παραμένει ελεύθερος στην αγορά με μη εγγυημένο συμβόλαιο, αποτελεί all-around επιλογή με πλην και συν. Στα αρνητικά του, το όχι και τόσο σταθερό σουτ (32,4% από το τρίποντο τη σεζόν που μας πέρασε) και η απειρία του από το μπάσκετ της Ευρώπης. Στα θετικά του, η πίεση που μπορεί να βάλει στον αντίπαλο γκαρντ και η ικανότητά του στο 1 Vs 1.

Ο Ολυμπιακός εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις με… αγκάθια από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Σε κάθε περίπτωση όμως, δύο είναι αυτά που απασχολούν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους ανθρώπους της ομάδας αν «κλείσουν» οριστικά και αμετάκλητα σε αυτήν την αγορά. Αφενός, το πότε θα λάβουν απάντηση από τους παίκτες και τους ατζέντηδές τους αφού όλοι τους έχουν προτεραιτότητα το ΝΒΑ και την εύρεση ενός συμβολαίου εκεί. Συνεπώς τίθεται ζήτημα διαθεσιμότητας με την ανάγκη στον Πειραιά να είναι άμεση.

Αφετέρου, το χρονικό διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί για να προσαρμοστεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Οι απαιτήσεις σε μία ομάδα ελίτ της Euroleague καθώς και το «κενό» που έχει δημιουργηθεί, απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι… αγάλη αγάλη. Πράγμα που δυσκολεύει αν υπολογίσει κανείς και την ιδιαιτερότητα του συστήματος που παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια στη δεύτερη θητεία του κόουτς Μπαρτζώκα.

Για τους δύο παραπάνω λόγους, δεν αποκλείεται – όσο δύσκολο κι αν μοιάζει εκ πρώτης ανάγνωσης – να κινηθεί ο Ολυμπιακός για Ευρωλιγκάτο. Να σπάσει δηλαδή συμβόλαιο παίκτη, πληρώνοντας (αδρά) την ομάδα στην οποία ανήκει.

Οι πιθανότητες βέβαια να καταλήξουν σε κάτι τέτοιο οι «ερυθρόλευκοι», χτυπώντας την πόρτα ομάδας ανάλογου επιπέδου, μειώνονται ακόμα περισσότερο. Ποιος θα έδινε παίκτη πριν αρχίσει η σεζόν σε ανταγωνιστή, με «διπλή» δηλαδή ζημιά; Και να αποδυναμωθεί και να ενισχύσει τον αντίπαλο με τον οποίο έχουν τους ίδιους στόχους; Αδύνατο.

Συνεπώς οι επιλογές ελαττώνονται αισθητά. Σε παίκτες τύπου Καμάρ Μπόλντγουιν (Μπάγερν), Λόνι Γουόκερ (Μακάμπι), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια που δεν έχει ανάγκη όμως από χρήματα), Φρανκ Ντιλικίνα (Παρτιζάν), ξανά Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις). Όλοι τους δεσμεύονται με συμβόλαιο.

Οι τελεσίδικες αποφάσεις και απαντήσεις στα προσεχώς.