Πρόβλημα προέκυψε με τον Κίναν Έβανς και την επιγονατίδα του και το Ole.gr γράφει για το ενδεχόμενο που υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Δυσάρεστα νέα ναι, «μαύρα κι άραχνα» όχι δε. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ματς στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό, έδειξε οστεοχόνδρινη βλάβη που σημαίνει με λίγα λόγια, οίδημα, πόνος και δυσκαψία στον χόνδρο του γονάτου του.

Το ιδιαιτέρως ευχάριστο για τους Πειραιώτες γεγονός, είναι πως αφορά το έτερον του ζερβού του ποδιού. Αυτό δηλαδή στο οποίο υπέστη ρήξη αχιλλείου τον Ιανουάριο του 2023 ο Κίναν Έβανς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διεκδικεί το όσκαρ ατυχίας. Έτερον εκάτερον βέβαια αφού δεν σχετίζεται ο τένοντας στη φτέρνα με το γόνατο.

Το νέο πρόβλημα που προέκυψε αναμένεται να αφήσει εκτός δράσης και αγωνιστικών υποχρεώσεων τον Κίναν Έβανς για τις επόμενες 3 εβδομάδες περίπου. Παρόλα αυτά δεν ήταν κάτι που ξάφνιασε τόσο πολύ τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε έναν χρόνο απραξίας αφού στο Λιμάνι δεν ήθελαν επουδενί να παίξουν κορώνα-γράμματα με την υγεία του. Πέρα από το γεγονός πως δεν είναι της… πολιτικής τους, ο Κίναν Έβανς αποτελεί κεφάλαιο για τους Πειραιώτες. Μεγάλο και σημαντικό.

Όπως είναι λογικό, αυτό το διάστημα δημιούργησε μία αμφιβολία στο μυαλό του πρώην σταρ της Ζαλγκίρις, ο οποίος ασυναίσθητα έδινε περισσότερο βάρος στο άλλο του το πόδι, Γι’ αυτό δημιουργήθηκε κι αυτό το πρόβλημα που διαγνώστηκε λόγω ενοχλήσεων στο δεξί του γόνατο.

Το καταριστμένο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έχει ήδη πέσει πάνω στον Κίναν Έβανς για την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή αποθεραπεία του, η οποία ούτως ή άλλως δεν αναμένεται να κρατήσει και πολύ. Ωστόσο όπως συμβαίνει με κάθε τραυματισμό, απαιτείται ο ανάλογος σεβασμός για να αποφευχθούν οι όποιες επιπλοκές.

Ο τραυματισμός Έβανς που δεν αλλάζει τον προγραμματισμό

Ο πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας της περασμένης σεζόν στη Euroleague Ολυμπιακός και πρωταθλητής Ελλάδας, κινήθηκε γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι. Έκλεισε τα κενά του και άφησε για εκρεμμότητα την ενίσχυση στη θέση του «άσου». Ο λόγος ήταν σαφής και ξεκάθαρος.

Αφενός υπολόγιζε και υπολογίζει τον Κίναν Έβανς για πρωταγωνιστικό ρόλο. Απ’ όταν άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Αμερικανός γκαρντ που «σηκώνει 10 πολυκατοικίες», κέρδισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα που είχε προαποφασίσει να του δώσει ρόλο και εν πολλοίς τα «κλειδιά». Άλλωστε ο υγιής Κίναν Έβανς έχει αποδείξει στην μπασκετική Ευρώπη τι μπορεί να κάνει.

Αφετέρου είχε τα μάτια και τα αυτιά του ανοιχτά στην αγορά, μονάχα όμως για περιπτώσεις που θα έκαναν/κάνουν τη διαφορά. Και η φιλοσοφία αυτή των «ερυθρολεύκων» δεν άλλαξε ούτε μετά τα μαντάτα περί μικροπροβλήματος του Κίναν Έβανς.

Στον Πειραιά, δεν προτίθεται να κινηθούν για την απόκτηση ενός παίκτη μόνο και μόνο για να έχουν πληθώρα επιλογών. Ούτως ή άλλως υπάρχει κόσμος στις θέσεις των γκαρντ και ο Έβανς δεν αναμένεται να απουσιάσει για πολύ.

Συνεπώς τα δεδομένα ήταν και παραμένουν ίδια για το «παραθυράκι» που έχει μείνει ανοιχτό στο ρόστερ, ακόμα κι αν χάσει ο απόφοιτος του Τέξας Τεκ, τα πρώτα επίσημα ματς. Αν και εφόσον βρεθεί μία περίπτωση, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εκτός απροόπτου, που θα ταιριάζει στα «θέλω» του Μπαρτζώκα και θα είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά, προσδίδοντας στοιχεία που δεν υπάρχουν στο βαθμό που θα ήθελε ο Έλληνας τεχνικός στο ρόστερ της ομάδας, τότε θα μπει ο Ολυμπιακός σε διαδικασία συζητήσεων και ίσως διαπραγματεύσεων.

Αν όχι, θα πορευθεί με το υπάρχον υλικό το οποίο στηρίζει και εμπιστεύεται. Καθρέφτης όλων άλλωστε αποτελεί το παρκέ και εκεί θα κριθούν άπαντες.

Υ.Γ: Είτε «κλειδώσει» κάποια περίπτωση περισσότερο δημιουργικού γκαρντ είτε κάποια άλλη με πρωτεύον χαρακτηριστικό το σκοράρισμα (πιο πιθανό), το μόνο σίγουρο είναι πως αν και εφόσον προχωρήσει κάτι, θα έχει επιλεγεί για να αλλάξει επίπεδο τους Πειραιώτες.

Μέσα στη χρονιά και ανάλογα την εικόνα των «ψηλών» και τους τραυματισμούς, δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να κοιτάξει την αγορά και για τη θέση ‘5’. Μελλοντικά, αν και εφόσον…