Μετά τη φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο, στο τουρνουά της Κρήτης, ο Ντόντα Χολ στάθηκε στο στοιχείο που διαφοροποιεί τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 76-71, στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης. Ο Ντόντα Χολ, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στην ομάδα, αναφέρθηκε στη διαδικασία προσαρμογής του στην Ελλάδα, αλλά και στο στοιχείο που ξεχωρίζει τους Πειραιώτες.

Παράλληλα, στάθηκε στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα, τονίζοντας πως σίγουρα αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ντόντα Χολ:

Για τα συναισθήματά του: «Μου αρέσει το πώς έχουμε ταιριάξει με την ομάδα. Είμαι ένας παίκτης που δίνει ενέργεια, καρφώνω και κάνω κοψίματα. Είχα πει πως θα έρθω εδώ για να το κάνω αυτό και το κάνω. Νιώθω καλά».

Για την προσαρμογή του: «Έχουμε ακόμα κάποιες απουσίες. Δεν έχουμε δει όλες τις δυνατότητές μας. Προσωπικά, νιώθω εξαιρετικά. Φέρνω ενέργεια, είμαι ο εαυτός μου».

Για την πρόταση του Ολυμπιακού, ενώ ο ίδιος δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Μπασκόνια: «Ναι, για να είμαι ειλικρινής με ενθουσίασε ο ατζέντης μου όταν με κάλεσε. Μιλήσαμε για αυτό. Ένιωσα έκπληξη, αλλά λειτούργησε».

Για αυτό που ξεχωρίζει τον Ολυμπιακό από τις υπόλοιπες ομάδες: «Ίσως είναι κάποια πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουν την ομάδα. Η ενέργεια γύρω από τον οργανισμό είναι εξαιρετική. Θα σταθώ στην ενέργεια».

Για το αν βρίσκει έξτρα κίνητρο, στο γεγονός πως το Final Four θα γίνει στην Αθήνα: «Ναι, ειλικρινά, έτσι νομίζω. Έχουμε τέσσερις απουσίες, δεν έχουμε δει τις δυνατότητές μας. Είναι μια μεγάλη σεζόν. Θέλουμε να πάμε στο Final Four και να φέρουμε το τρόπαιο στο σπίτι μας, είναι κάτι που μας λείπει».