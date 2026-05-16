Με ένα… ερωτηματικό περνούν οι μέρες στο στρατόπεδο της Φενέρμπαχτσε ενόψει του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό.

Το πρότελευταίο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό στον δρόμο προς την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια και για πρώτη φορά σε πάτρια εδάφη, γράφει Φενέρμπαχτσε.

Η κάτοχος του τίτλου με τον πανούργο Σάρας που προσπαθεί να βρει πάντα τις λύσεις όποιο πρόβλημα κι αν έχει απέναντί του – και ο πλήρης φετονός πρωτοπόρος Ολυμπιακός είναι πραγματικά πρόβλημα – μετράει αντίστροφα για την έλευσή της στην Αθήνα (20/5).

Οι Τούρκοι που όπως συμβαίνει και με τους Πειραιώτες έχουν ένα τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος (Μπαχτσεσεχίρ) πριν το μεγάλο ραντεβού του Final Four, με την υγεία όλων να αποτελεί προτεραιότητα.

Παρόλα αυτά υπάρχει ήδη ένα (σημαντικό) όνομα στο απουσιολόγιο του Γιασικεβίτσιους ενόψει του τελευταίου τεστ πριν τον ημιτελικό. Ο Μίκα Γιάντουνεν χτύπησε στο πόδι κατά τη διάρκεια της ήττας – και απώλειας της πρωτειάς – στο ντέρμπι με τη Μπεσίκτας το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) και αποχώρησε για τα αποδυτήρια με έντονους μορφασμούς πόνου αλλά πατώντας δειλά δειλά το πόδι του.

Το φινλανδικό πολυεργαλείο του Σάρας σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr δεν μοιάζει να έχει κάτι τόσο σοβαρό ώστε να τίθεται στα πιτς για καιρό. Πλην όμως η κατάστασή του επαναξιολογείται κάθε μέρα ενόψει Final Four, στοχεύοντας να προπονηθεί 1-2 μέρες πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό για να θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του για το μεγάλο παιχνίδι.

Τίποτα άκρως ανησυχητικό δεν έχει βγει για την ώρα προς τα έξω στη Φενέρμπαχτσε, κρατώντας χαμηλούς τόνους με τις πιθανότητες μοιρασμένες. Αμφίβολος λοιπόν μέχρι νεωτέρας.