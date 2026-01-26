Ο Κόρι Τζόσεφ έδειξε πως γνωρίζει ήδη τι θέλει να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Ο Κόρι Τζόσεφ έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, όντας εμφανώς ευδιάθετος κατά τις πρώτες του δηλώσεις στα «ερυθρόλευκα».

Ο Καναδός γκαρντ έφτασε το πρωί της Δευτέρας (26/01) στο Ελ. Βενιζέλος και έδειξε πως γνωρίζει ήδη τι περιμένει, αλλά και τι θέλει να προσφέρει ο ίδιος στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ανέφερε πως περιμένει μπάσκετ υψηλού επιπέδου, ενώ για τον δικό του ρόλο τόνισε πως θέλει να είναι floor manager μέσα στο παρκέ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κόρι Τζόσεφ:

«Πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα. Τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Έχω ακούσει για την πόλη της Αθήνας, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Ολυμπιακό.

Ήταν εύκολη απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό. Ξέρω κάποιους από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το κλαμπ μιλάει από μόνο του. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά.

Έχω τεράστιο κίνητρο. Είναι μια νέα κατάσταση για μένα και μου δίνει ζωή και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που είμαι εδώ.

Ο κόουτς Σπανούλης πάντα μου μιλούσε. Χτίσαμε καλή σχέση. Είναι εξαιρετικός προπονητής και εξαιρετικός τύπος. Έμαθα πολλά κι ας ήταν για λίγο.

Είμαι πεινασμένος να παίξω μπάσκετ, είναι κάτι που θέλω. Έχω μιλήσει ήδη με τον κόουτς για τα συστήματα που θέλει. Είμαι χαρούμενος που θα ενταχθώ στο κλαμπ, έχει ταλέντο η ομάδα και ανυπομονώ να δουλέψω.

Για μένα ο κόουτς Πόποβιτς σημαίνει πολλά. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ. Εντός και εκτός παρκέ έμαθα πολλά από αυτόν και δεν έχω λόγια να περιγράψω τη σχέση μας.

Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον Χολμς. Ξέρω ότι θα είναι στην απέναντι πλευρά.

Ξέρω την ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, είναι τρελή. Ανυπομονώ να είμαι σε θέση να παίξω σε τέτοια ατμόσφαιρα. Το να είμαι εδώ είναι διαφορετικό.

Δεν έχω μιλήσει με κανέναν όλα έγιναν γρήγορα. Εστιάζω στην ομάδα που έχουμε, το ποιοι είναι εδώ και το σύστημα της ομάδας. Σύντομα περιμένω να έχουμε περισσότερα στο μέλλον.

Περιμένω μπάσκετ υψηλού επιπέδου, να είμαι ανταγωνιστικός. Με τα χρόνια ο Ολυμπιακός χτίζει χαρακτήρα σαν ομάδα και περιμένω να βγω στο παρκέ και να ανταποκριθώ με τη φανέλα της ομάδας και ελπίζω να φέρω νίκες και να είμαι στο καλύτερο επίπεδο.

Ξέρω τι σημαίνει ο Σπανούλης εδώ. Είναι ένας θρύλος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τη νέα μου ομάδα.

Με τα χρόνια ακόμα και σήμερα η ικανότητα να προσαμρμόζομαι είναι σημαντική. Κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από την εικόνα μου στο παρκέ και αυτό θέλω να φέρω. Με τον κόουτς δεν έχουμε εμβαθύνει ακόμα αλλά θέλω να είμαι floor general σε κάθε έκφανση».