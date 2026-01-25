Μία αλληλουχία συμβάντων στα «σπιρούνια» το μακρινό 2013, υπήρξε η αφορμή για να καθιερωθεί ο Κόρι Τζόζεφ στο NBA με την συμβολή του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Μία κίνηση με χαμηλό ρίσκο για να έχει τα νώτα του… καλυμμένα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ το απόγευμα της Παρασκεύης (23/1), ενός παίκτη τα χαρακτηριστικά του οποίου ταυτίζονται με τα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αθόρυβα, χωρίς να πάρει πρέφα κανείς αφού μεσολάβησαν μονάχα μερικές ώρες ανάμεσα στην πρόταση και τον «γάμο», οι Πειραιώτες θωράκισαν ακόμα περισσότερο την περιφερειακή τους γραμμή με έναν παίκτη που έχει φάει τις πιο κεντρικές σκηνές με το… κουτάλι.

Στα 34 του χρόνια, ο Καναδός γκαρντ του σχεδόν 4ψηφιου αριθμού αγώνων στο NBA, θα κάνει τελικά το υπερατλαντικό ταξίδι για πρώτη φορά στην καριέρα του για κάποιον σύλλογο. Και αυτός δεν θα είναι η Μονακό που τον είχε στο… περίμενε όμως η τιμωρία που της έχει επιβληθεί, δεν το επέτρεψε αλλά ο Ολυμπιακός.

Η διοίκηση του οποίου διορθώνει όλες τις ανορθογραφίες του καλοκαιριού, κάνοντας all-in για τη διατήρηση των σκήπτρων στην Ελλάδα και την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Κόρι Τζόζεφ πρωτεύει σε μία λίστα… εκλεκτών της Euroleague μέσω Γκρεγκ Πόποβιτς Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε ποιοτικά και ποσοτικά την γραμμή των περιφερειακών του και ο Κόρι Τζόζεφ μπήκε σε μία μικρή ακόμα λίστα που όμως μεγαλώνει λόγω της… τάσης.

Πώς όμως έφτασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού να συμπεριλαμβάνεται σε μία λίστα εκλεκτών που αγωνίζονται πλέον στην πρώτη τη τάξει κατηγορία της «γηραιάς ηπείρου» και έχουν φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο ΝΒΑ;

Η ιστορία του Κόρι Τζόζεφ και πιο συγκεκριμένα η απαρχή του επαγγελματικού του βίου, έρχεται να αποδείξει πως τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι ένας συνδυασμός timing, τύχης, ικανότητας και επιλογής/ρίσκου. Ένα τέτοιο πήρε το μακρινό 2013 ο Γκρεγκ Πόποβιτς και σημάδεψε μια για πάντα τον Κόρι Τζόζεφ αλλά και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

«Αφού λοιπόν ολοι έχουνε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο», το μπάσκετ ήταν πάντοτε το… γραφτό του Κόρι Τζόζεφ. Προερχόμενος από μπασκετική οικογένεια, ο γεννημένος τον Αύγουστο του 1991 στο Οντάριο του Τορόντο, είχε την «σπυριάρα» στο αίμα του από πολύ μικρή ηλικία με γονείς που έπαιζαν αρχικά μπάσκετ και μετά έγιναν προπονητές και διαιτητές.

Και αφού το ΝΒΑ ήταν το πεπρωμένο του, οι Σπερς δεν άργησαν να τον φωνάξουν στο Σαν Αντόνιο αφού ο ίδιος είχε αρχίσει και στα 36 ματς του κολεγίου του Τέξας ως freshman με 32 λεπτά συμμετοχής. Δεν υπήρχε λόγος αναμονής.

Η μετάβαση όμως στον «θαυμαστό κόσμο» ακόμα κι αν προοριζόταν γι’ αυτόν, δεν ήταν εύκολη. Ο Κόρι Τζόζεφ υπέργεαψε two way συμβόλαιο με τα «σπιρούνια» και περίμενε την ευκαιρία από τον Γκρεγκ Πόποβιτς. Η πρώτη σεζόν ήταν… ασανσέρ με 29′ και 9.2′ παρουσίας στο παρκέ.

Την αμέσως επόμενη σεζόν (2012-13), στο ρόστερ «χώθηκε» και ο Νάντο Ντε Κολό από την Ευρώπη. Οι φιλοδοξίες των Σπερς ήταν υψηλές με Πάρκερ, Πάτι Μιλς και Νάντο Ντε Κολό στον «άσο». Ο Κόρι Τζόζεφ πήγε πιο πίσω στην ιεραρχία αλλά δεν τα παράτησε.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έβγαζε «μάτια» στην αναπτυξιακή λίγκα με τη δεύτερη ομάδα των Σπερς (19.4 π., 5,5 ασ., 3,7 ριμπ., 1,9 κλεψ. για 2,6 λάθη σε σχεδόν 39′ συμμετοχής) κι όταν παρουσιάστηκε το κενό, ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν το σκέφτηκε. Πήρε μία μάλλον παράδοξη για τις… νόρμες απόφαση.

Πρωτομηνιά, πρώτη μέρα της Άνοιξης του 2013 ο Τόνι Πάρκερ τραυματίστηκε και οι Σπερς αναγκάστηκαν να πορευθούν χωρίς εκείνον για λίγες εβδομάδες.

Η λογική των πολλών – αλλά ο Πόποβιτς είναι Πόποβιτς και ό,τι ήθελε έκανε – έλεγε πως ο εμβληματικός κόουτς των «σπιριουνιών» θα έκανε τον αναπληρωματικό PG πρώτο και τον τρίτο δεύτερο στο ροτέισον, χοντρικά. Άλλο η θεωρία όμως και άλλο η πράξη.

Ο Πόποβιτς όχι μόνο κάλεσε τον Κόρι Τζόζεφ από την G-League αλλά τον έριξε και κατευθείαν στα βαθιά. Παρότι είχε παίξει μόλις 2’47” στα «σπιρούνια» τους τελευταίους 2μιση μήνες, ο Πόποβιτς τον ξεκίνησε στον αμέσως επόμενο του τραυματισμού του Πάρκερ αγώνα, όντας «παρών» με 10′ συμμετοχής και σε αυτόν που χτύπησε.

Ο «Pop» διέκρινε σε εκείνον χαρακτηριστικά που δεν διέθεταν στον ίδιο βαθμό Πάτι Μιλς και Νάντο Ντε Κολό και τα οποία χρειαζόταν από τον βασικό του PG ελλείψει Τόνι Πάρκερ. Ποια ήταν αυτά; Πίεση στην μπάλα, άνεση στην κυκλοφορία της μπάλας και σωστές αποφάσεις τόσο στο μισό γήπεδο όσο και στον αιφνιδιασμό, καλό «μοίρασμα» αλλά κυρίως την ικανότητα προσαρμογής του ίδιου στο αμυντικό σύστημα των Σπερς.

Και την ευκαιρία της καθιέρωσης ο Κόρι Τζόζεφ την έπιασε από τα μαλλιά. Τις είκοσι τελικά μέρες απουσίας του Τόνι Πάρκερ, ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού είχε κοντά στα 20′ παρουσίας στο παρκέ, ξεκινώντας βασικός σε ΟΛΑ. Δεν «μάτωσε» τα καλάθια μιας και ποτέ δεν αποτελούσε σε επαγγελματικό επίπεδο τον σκόρερ ολκής, αν και τελειώσε δύο από τα οκτώ συνολικά παιχνίδια με διψήφια συγκομιδή πόντων (13 Vs. Πόρτλαντ με 5/8 σουτ και 15 Vs. Μινεσότα με 5/9 σουτ).

Ο ικανοποιητικός βαθμός που του έβαλε ο Πόποβιτς στην ευκαιρία και συνάμα πρόκληση που του παρουσιάστηκε αποτέλεσε το εισιτήριο για μία 13χρονη καριέρα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Κόρι Τζόζεφ αφού ανταπεξήλθε στην δοκιμασία, έπαιξε σε 20/21 ματς των playoffs εκείνης της σεζόν, παρότι ο Τόνι Πάρκερ γύρισε. Έφτασε να παίζει Τελικούς με τους Χιτ εκείνη την αγωνιστική περίοδο (2012-13) και την αμέσως επόμενη να κερδίζει με το σπαθί του, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο (68 ματς κανονικής διάρκειας και 17 post season), φτάνοντας μάλιστα να στεφθεί και πρωταθλητής του ΝΒΑ.

Μία συγκυρία που αν δεν παρουσιαζόταν, ίσως ο Κόρι Τζόζεφ να μην είχε βρεθεί σε θέση να αποδείξει στον «θαυμαστό κόσμο» και τον δάσκαλο Πόποβιτς πως μπορεί. Αν και με την απόφαση που πήρε ο ίδιος τον Μάρτη του 2013, αργά ή γρήγορα θα τον… μονιμοποιούσε στο ρόστερ.

Ο νεός παίκτης του Ολυμπιακού δεν έπαιξε ποτέ ξανά στην G-League. Καθιερώθηκε ως pass-first παίκτης με έφεση στα φλότερ και τα mid-range σουτ, στον «μαγικό κόσμο». Μα κυρίως για την two way φύση του και τον αμυντικό του προσανατολισμό. Δυνατός κορμός, παίκτης με σωστές επιλογές και υψηλό δείκτη ασίστ/λαθών. Όχι τόσο όσο ο Μόντε Μόρις αλλά κοντά σε αυτόν. Παίκτης Μπαρτζώκα με λίγα λόγια.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η (εκάστοτε) ευκαιρία θα προκύψει στη ζωή και τον αθλητισμό. Το θέμα είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας να την αντιληφθεί και να την εκμεταλλευτεί. Όπως έκανε και ο Κόρι Τζόζεφ για να στεφθεί πρωταθλητής το 2014 και να πραγματοποιήσει μία γεμάτη καριέρα στο ΝΒΑ. Πριν πάρει τα ταλέντα του και την δίψα του για να αγωνιστεί και μετακομίσει για πρώτη φορά εκτός Αμερικής. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού.