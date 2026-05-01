Μπορεί μέσα στο παρκέ το αουτσάιντερ Μπουργκ να πέτυχε τον πολυπόθητο σκοπό της κατάκτησης του EuroCup, παρόλα αυτά μόνο βέβαια δεν είναι η συμμετοχή της στη Euroleague της νέας εποχής.

Ανέμεσα σε τρεις τουρκικές ομάδες που είχαν επενδύσει αρκετά χρήματα για να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο στο EuroCup «χτυπώντας» την πόρτα της Ευρωλίγκα, η Μπουργκ έμοιαζε με τον… φτωχό συγγενή. Παρόλα αυτά, ό,τι δεν κατάφερε με την Παρί πριν από δύο χρόνια, το σύνολο του ομοσπονδιακού προπονητή της Γαλλίας που έβγαλε και τον Ρισασέ Jr, το πέτυχε φέτος.

Κόντρα στα προγνωστικά που ήθελαν την Μπεσίκτας του Αλιμπίγεβιτς να «καπαρώνει» και μάλιστα με… παρέλαση το εισιτήριο για τη Euroleague της νέας περιόδου, η Μπουργκ όχι μόνο ανέτρεψε τα δεδομένα αλλά δεν έχασε και παιχνίδι στους τελικούς.

Με μπόλικο «φρέσκο αίμα» και παιδιά που έψαχναν απλά μία ευκαιρία για να λάμψουν, το αθλητικό και ταχυδυναμικό – σύγχρονο – σύνολο που έφτιαξε ο Φατού, έβαλε στους πάντες τα… γυαλιά.

Ως γνωστόν η νικήτρια ομάδα του EuroCup, κερδίσε αυτομάτως την προαγωγή του στην κεντρική σκηνή. Παρόλα αυτά, μόνο δεδομένο δεν θεωρείται πως η Μπουργκ θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας που κέρδισε μέσα στο παρκέ, όπως δήλωσε και ο πρόεδρός της. Καθώς η συμμετοχή στη Euroleague θεωρείται ένα ιδιαίτερα κοστοβόρο πρότζεκτ που έρχεται σε αντίθεση με την «βιωσιμότητα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της, Ζουλιέν Ντεμπό.

«Θα πιέσουμε την πιθανότητα της Euroleague μέχρι το τέλος. Είμαστε διχασμένοι ανάμεσα στη λογική και το πάθος. Από τη μία, υπάρχει το όνειρο να φιλοξενήσουμε γίγαντες όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν στη Μπουργκ. Ωστόσο, βασική αρχή του συλλόγου είναι η βιωσιμότητα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τα πάντα μόνο για ένα όνειρο μιας σεζόν», δήλωσε στην ιστοσελίδα leprogres.fr.

Και συνέχισε: «Το πρώτο μεγάλο ζήτημα για τη Euroleague έχει να κάνει με το γηπεδικό. Προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Ekinox. Αλλά δεν είναι μόνο το γήπεδο. Το μπάτζετ και γενικότερα οι οικονομικές απαιτήσεις της Euroleague είναι πολύ υψηλές.

Ο τρέχων προϋπολογισμός μισθών μας είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το απαιτούμενο επίπεδο είναι τουλάχιστον 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό του συλλόγου σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.»

Μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άνδρας της Μπουργκ ξεκαθάρισε πως… «έχουμε περίπου έναν μήνα για να αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Είτε θα δούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σωστά, είτε θα αποσυρθούμε. Δεν θα πάρουμε απόφαση που θα θέσει τον σύλλογο σε κίνδυνο».