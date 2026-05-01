Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν συζήτησε καν το ενδεχόμενο απουσίας του από τον δεύτερο προημιτελικό με την Μονακό, γεγονός που δεν συνέβη πρώτη φορά φέτος σύμφωνα με το Ole.

Στις λίστες των παικτών που έπιασαν Λιμάνι το καλοκαίρι του 2025 ή κατά τη διάρκεια της σεζόν με τελευταίο τον Κόρι Τζόζεφ, το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν αναγράφεται. Στην ουσία βέβαια δεν χωράει η παραμικρή αμφιβολία πως αυτός είναι η καλύτερη μεταγραφική του φετινού Ολυμπιακού.

Ο ομογενής γκαρντ μετά από μία δύσκολο για τον ίδιο σεζόν με αρκετά (ψυχολογικά) σκαμπανεβάσματα, έδραξε την ευκαιρία στους περσινούς Τελικούς και ανέβηκε ψυχολογικά. Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή.

Άλλος Ντόρσεϊ εμφανίστηκε από τις αρχές του καλοκαιριού του 2025 και έπειτα. Θρασύς, γεμάτος αυτοπεποίθηση, βοήθησε τα μέγιστα στην επιστροφή της «γαλανόλευκης» στο βάθρο των νικητών και μπήκε με φόρα στη σεζόν 2025-26.

Και η σεζόν καριέρας την οποία διάγει με τον Ολυμπιακό, δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του «βασικού» 2αριού μπροστά από τον Εβάν Φουρνιέ – όσο μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο στο μπάσκετ – «κουβαλώντας» τους Πειραιώτες ακόμα και στο πρώτο διάστημα της σεζόν όταν η «μηχανή» των Πειραιωτών ήθελε ακόμα… κούρδισμα.

Πρώτος στα εύστοχα τρίποντα, δεύτερος σκόρερ του πρωτοπόρου Ολυμπιακού και μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Αν δεν είχαν κάνει μάλιστα τέτοια κανονική διάρκεια οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, τότε ίσως και να «χτυπούσε» την First Euroleague Team.

Θεαματική η βελτίωσή του, η οποία βρίσκει τις ρίζες της στην αλλαγή φιλοσοφίας του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δυνάμωσε πνευματικά και ψυχολογικά, το πήρε προσωπικά και ιδού τα αποτελέσματα.

Στον δεύτερο «ερυθρόλευκο» θρίαμβο επί της Μονακό (30/4), ένα ερωτηματικό πλανόταν γύρω από τη συμμετοχή του. Ο Ντόρσεϊ είχε υποστεί (ελαφρύ) διάστρεμμα στο αριστερό του πόδι, στον πρώτο προημιτελικό.

Και παρότι ο Ολυμπιακός με την πληρότητα που διαθέτει στο ρόστερ του είχε την «πολυτέλεια» να τον αφήσει εκτός απέναντι στους ελλιπείς Μονεγάσκους και με τα σημαντικότερα να βρίσκονται στα προσεχώς, ο ίδιος δεν το συζήτησε καν.

Σύμφωνα με όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole, αυτό δεν συνέβη για πρώτη φορά φέτος μάλιστα. Κάθε άλλο. Ο ανθεκτικός στον πόνο και τα χτυπήματα Τάιλερ Ντόρσεϊ, βρέθηκε κι άλλες φορές μέσα στη σεζόν με πρησμένο πόδι ωστόσο ο ίδιος όχι μόνο δεν το χρησιμοποιούσε σαν δικαιολογία για να μείνει εκτός και να μην ρισκάρει κάτι χειρότερο αλλά το έκρυβε κιόλας από τους ανθρώπους της ομάδας.

Μέσα σε αυτό το επτάμηνο, δεν ήταν μονάχα μία ή δύο οι φορές που απαντούσε σε όλους – γιατρούς και φυσικοθεραπευτές – «είμαι καλά, δεν πονάω», την ίδια στιγμή που η κλινική του εικόνα έμοιζε κάπβως διαφορετική.

Τρανό δείγμα της στοχοπροσήλωσης του πρώην ΝΒΑερ και της αυταπάρνησής του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοιάζει «κλειδωμένος» σε ατομικούς και ομαδικούς στόχους, χωρίς να αφήνει τίποτα να σταθεί εμπόδιο. Ούτε καν ζητήματα υγείας.