Την απάντηση για το αν του ταιριάζει η όχι η Μονακό, ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά την έδωσε και μάλιστα απλόχερα στο παρκέ. Με εκκωφαντικό τρόπο απέναντι σε μία ομάδα βέβαια που έχει περάσει πολλά, χάνοντας τον προσανατολισμό της με όσα την βρήκαν.

Οι Πειραιώτες επιβεβαίωσαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον τίτλο του φαβορί που έφεραν στη σειρά των playoffs με τους μακριά από τον καλό και ανταγωνιστικό τους εαυτό Μονεγάσκους που έχουν εδώ και καιρό ποσοτικό ζήτημα.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην παρέα του Μάικ Τζέιμς που ίσως να έπαιξε (για ένα ημίχρονο) και το τελευτάιο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα με την ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Αδιαπραγμάτευτος, σοβαρός, κυριαρχικός. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει για πρώτη φορά στην ιστορία του με την «σκούπα», δουλεύοντας και για το εγγύς μέλλον αν και εφόσον υπάρχει Μονακό στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Καθώς αν πιστεύει κανείς πως οι παρόντες σε μια στραβή πρωταγωνιστές, δεν επηρεάζονται την άλλη φορά που θα συναντήσουν τα ίδια πρόσωπα, πλανώνται πλάνην οικτράν.

Πριν την εκκίνηση της σειράς με την γνώριμη στον Πειραιά Μονακό, το κοντέρ έγραφε 10-7 υπέρ των Μονεγάσκων στα μεταξύ τους παιχνίδια, ανεξαρτήτως φάσης. «Ψαλίδα» που έκλεισε και μάλιστα με πομπώδες τρόπο, περιορίζοντας κατά πολύ το ISO παιχνίδι του Οκόμπο, του Τζέιμς και της υπόλοιπης ελλιπής Μονακό.

Παράλληλα η ερυθρόλευκη «μηχανή σκοραρίσματος» συνέχισε στο ίδιο τέμπο από την κανονική διάρκεια, παρά το μεγάλο διακύβευμα. Ο Ολυμπιακός πέτυχε και στα δύο πρώτα ματς της post season 90+ πόντους, κάτι που είχε καταφέρει μονάχα μία φορά στις προηγούμενες 17 συναντήσεις τους.

Με ιδιαίτερα πειστικές εμφανίσεις και στη δύο πλευρές του παρκέ, που φέρνουν τον Ολυμπιακό στο… χείλος της πιο κεντρικής και κομβικής σεζόν για την οποία «χτίστηκε».