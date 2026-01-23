Μεταγραφική «βόμβα» και.. έκσταση στον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει δει την ομάδα και τη διοίκηση να στηρίζει έμπρακτα την μεγάλη επένδυση που έχει γίνει, με την προσθήκη ενός ακόμα παίκτη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (23/1), οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ που δεν μπόρεσε ούτε ήθελε να περιμένει άλλο την Μονακό να ξεμπλέξει και πρόσθεσε ένα ακόμα «όπλο» στην φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα για να διατηρήσει τα πρωτεία στην Ελλάδα και κυρίως να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα τις τελευταίες ώρες όταν και έλαβαν χώρα οι σύντομες διαπραγματεύσεις για να φτάσουν στην ολοκλήρωση του deal με το σκεπτικό… «προσέχω για να έχω.»

Οι πρωταθλητές Ελλάδας που θέλουν όσο τίποτα να ξορκίσουν την «κατάρα» και να φτάσουν επιτέλους στην πηγή, προχώρησαν στην προσθήκη ενός ακόμα κομματιού του παζλ με το εξής σκεπτικό.

Η εικόνα της υπερχρήσης του Τόμας Γουόκαπ λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στη δράση από την πολύμηνη απουσία του, ήταν κάτι που «χτύπησε» και δεν άρεσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα που… λατρεύει τον Τεξανό γκαρντ. Και θέλει το σώμα και το μυαλό του φρέσκο και όχι να το… ξεζουμίσει.

Με τον Μόντε Μόρις στα «πιτς» και τον Φρανκ Νιλικίνα μία μέσα και μία έξω, ο Ολυμπιακός που έχει φτάσει αρκετές φορές στο κρίσιμο σημείο με ζητήματα τραυματισμού και ετοιμότητας, δεν ήθελε να το ρισκάρει ξανά. Παρότι ο Γάλλος γκαρντ ήταν επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα το καλοκαίρι, η ιστορία έδειξε ότι δεν δύναται να στηριχθεί σε κάτι αμφίβολο από πλευράς υγείας αλλά και αγωνιστικής επίδοσης, όπου κατά κανόνα περίμενε περισσότερα πράγματα από τον παίκτη. Αν και αποκτήθηκε χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα.

Τα παραπάνω ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να έχει τα μάτια και τα αυτιά του ανοιχτά στην αγορά ξανά, λίγο πιο ζωηρά αυτή τη φορά. Αφού πάντοτε οι ομάδες αυτού του επιπέδου βολιδοσκοπούν καταστάσεις και περιπτώσεις παικτών.

Γιατί τώρα;

«Στη βράση κολλάει το σίδερο κολλάει».Στο Λιμάνι δεν χρονοτρίβισαν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε το ρίσκο της διαχείρισης μίας ακόμα οντότητας με βαρύ βιογραφικό στο ροτέισον με ό,τι προβλήματα και ζητήματα αυτό φέρνει.

Ο Κόρι Τζόζεφ με την 13χρονη καριέρα στην άλλη πλευρά του ωκεανού, είδε με θετικό μάτι το υπερατλαντικό ταξίδι πριν από μερικές εβδομάδες και αφού δεν βρήκε το συμβόλαιο που ήθελε στο ΝΒΑ. Η Μονακό συμφώνησε μαζί του και του έδωσε την ευκαιρία να πατήσει παρκέ ξανά με σημαντικό ρόλο, πλην όμως η ποινή που της έχει επιβληθεί δεν άλλαξε. Η απαγόρευση μεταγραφών δεν ματαιώθηκε, με τον παίκτη να μην παίρνει άλλο στα σοβαρά τις εγγυήσεις, όντας στο «περίμενε». Είχε περάσει ένας μήνες και βάλε απ’ όταν ανακοινώθηκε από τους Μονεγάσκους που δεν μπόρεσαν όμως να τον δηλώσουν και κατ’ επέκτασην να τον χρησιμοποιήσουν ούτε στην Ευρώπη ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συνεπώς, ο ίδιος ο παίκτης ενημέρωσε τον μάνατζέρ του να ψάξει να του βρει ομάδα αλλού για να παίξει ακόμα και σε χαμηλότερο της Euroleague επίπεδο, αφού ήθελε να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να αποτελέσει μέρος ενός συνόλου. Γι’ αυτό άλλωστε είχε προταθεί ακόμα και στον Άρη.

Το όνομα του Κόρι Τζόζεφ λοιπόν έφτασε στα γραφεία των ομάδων ως πρόταση από τον ατζέντη του, Άντι Μπουντουγιάννη, ο οποίος έχει εν ενεργεία συνεργασία με τους Πειραιώτες, μιας και εκπροσωπεί τον Ντόντα Χολ.

Οι σκέψεις υπήρχαν εδώ και μερικές ημέρες, ως μία περίπτωση που προτάθηκε και εξετάστηκε χωρίς όμως να προκύψει κάτι παραπάνω. Οι τελευταίες ώρες όμως με την νέα απουσία του Νιλικίνα και την υπερχρήση του Τόμας Γουόκαπ, οδήγησαν τον Ολυμπιακό να ρίξει… γέφυρες με την πλευρά του παίκτη, προχωρώντας στο «ψητό». Η συμφωνία δεν άργησε να έρθει.

Το στάτους του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και οι υψηλοί στόχοι, έψησαν τον παίκτη που είδε την ομάδα του Πειραιά ως πρόκληση. Και όπως συνηθίζουν πλέον στον Ολυμπιακό αφού κάηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμφώνησαν μαζί του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με εγγυημένο συμβόλαιο (500 χιλιάδες ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2026), με οψιόν από πλευράς ομάδας για μία ακόμα σεζόν. Ανάλογα με την απόσδοση και την προσφορά του λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας.

Η μεταγραφή του Κόρει Τζόζεφ προφανώς και επηρεάζει τις ισορροπίες στην ερυθρόλευκη περιφειακή γραμμή που γίνεται φυσικά ακόμα πιο ισχυρή με την προσθήκη ενός παίκτη με σχεδόν 1000 παιχνίδια στο ΝΒΑ. Ο Κόρι Τζόζεφ έχει «φάει με το κουτάλι» τις μεγάλες σκηνές.

Μετά από μία τέτοια εξέλιξη, προφανώς και επηρεάζεται το στάτους του Φρανκ Νιλικίνα χωρίς να προκύπτει όμως σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, ενδεχόμενο αποδέσμευσής του. Άλλωστε δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Ολυμπιακού και σε μία τόσο μεγάλη χρονικά, πιεσμένη και σημαντική σεζόν, κανένας που δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν περισσεύει.

Αυτά βέβεια μπορούν να αλλάξουν στο εγγύς μέλλον αν και δεν προτίθεται στον Ολυμπιακό να τον… αδειάσουν. Πολλώ δε μάλλον, μη γνωρίζοντας επακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Κόρι Τζόζεφ μπορεί να κουβαλά ένα όνομα και μια πορεία στο Λιμάνι, πλην όμως έχει να αγωνιστεί από τα περσινά playoffs του ΝΒΑ σε επίσημο ματς. Και κανένας δεν μπορεί να πει ακόμα με βεβαιότητα, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ακόμα δεν έχει φιξαριστεί η ακριβής ημερομηνία άφιξής του στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και να φανεί και ο βαθμός ετοιμότητάς του. Πάντως αυτό δεν αναμένεται να αργήσει να συμβεί, με πιθανότερο σενάριο αυτό της Δευτέρας (26/1) ή της Τρίτης (27/1).