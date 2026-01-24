Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε ποιοτικά και ποσοτικά την γραμμή των περιφερειακών του και ο Κόρι Τζόζεφ μπήκε σε μία μικρή ακόμα λίστα που όμως μεγαλώνει λόγω της… τάσης.

Ο Ολυμπιακός έδωσε ρεπορταζιακό νόημα στο βράδυ της Κυριακής (24/1). Οι «ερυθρόλευκοι» λίγες ώρες αφότου αποφάσισαν να κινηθούν για την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ που περίμενε στη γωνία μία προοπτική για να παίξει στην Ευρωλίγκα αφού αυτό δεν θα συνέβαινε με την Μονακό, ανακοίνωσαν αιφνιδίως τον παίκτη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε μία διαφορετική πρακτική σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, θέλησε να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την περιφερειακή του γραμμή και να προσθέσει δίπλα στους Γουόκαπ, Μόρις που δεν αργεί η επιστροφή του και Φρανκ Νιλικίνα, μία ακόμα λύση.

Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Κόρι Τζόζεφ αποτελεί την 3η μεταγραφική κίνηση των Πειραιωτών τις τελευταίες εβδομάδες, σε μία περίοδο που τα αποτελέσματα αρχίζουν να μετρούν επί δύο.

Ο 34χρονος Καναδός έψαχνε μία ευκαιρία για να μπει και να παίξει, έχοντας στο βιογραφικό του μία γεμάτη καριέρα στον «θαυμαστό κόσμο» και φυσικά ένα δαχτυλίδι. Πριν καλά καλά εδραιωθεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη απ’ την οποία έφυγε για πρώτη φορά, εκτός G-League, με περίπου 1000 ματς στο ενεργητικό του, ο Κόρι Τζόζεφ αναδείχθηκε πρωταθλητής.

Το 2014 ήταν μέλος των Σαν Αντόνιο Σπερς που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής, επικρατώντας με 4-1 στους Τελικούς των Μαϊάμι Χιτ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά τον χειμώνα του 2013 όταν τραυματίστηκε ο Τόνι Πάρκερ και βοήθησε έμπρακτα και ουσιαστικά (8.8 πόντοι και 2.2 ασίστ χωρίς πολλά λάθη), τα «σπιρούνια» να φτάσουν μέχρι τους Τελικούς την προηγούμενη της κατάκτησης σεζόν.

Κάπως έτσι από πολύ νωρίς ο Κόρι Τζόζεφ φόρεσε το πετράδι που άλλοι το κυνηγούν μια ολόκληρη καριέρα και δεν τα καταφέρνουν. Τη σεζόν που στέφθηκε πρωταθλητής του ΝΒΑ, ο Τζόζεφ είχε πέντε πόντους, 1.7 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ σε 13.8΄ συμμετοχής με 68 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Και ρόλο αλλά ακόμα πιο συρρικνωμένο (5 λεπτά ανά ματς) σε 17 αγώνες της post season.

Κάπως έτσι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» έγινε το ένατο μέλος μιας λίστας που διαρκώς μεγαλώνει λόγω αυξανόμενου κύματος ΝΒΑερ με διαδρομή στην Αμερική, στην Ευρωλίγκα. Στη λίστα των πρωταθλητών.

Ανάμεσα στα ονόματα είναι και εκείνο του Κώστα Αντετοκούνμπο που ανήκει στους Πειραιώτες και δόθηκε δανεικός στον Άρη, ο οποίος έπαιξε σε πέντε ματς κανονικής διάρκριας των Λέικερς την περίοδο του Covid-19 και στέφθηκε πρωταθλήτής.

Αναλυτικότερα οι πρωταθλητές του ΝΒΑ που παίζουν τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα…