Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκρισή τους στο Final Four της Αθήνας, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο η ιστορία.

Αν υποθέσουμε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται, τότε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πρέπει να θεωρούνται ήδη συμμετέχοντας στο Final Four της Αθήνας που ακολουθεί αργότερα μέσα στον Μάη.

Οι δύο «αιώνιοι» επιβεβαίωσαν με τον πιο τρανό τρόπο το πανίσχυρο στάτους τους στην κεντρική ευρωπαϊκή σκηνή. «Μπαρουτοκαπνισμένοι» από αντίστοιχες καταστάσεις και συνθήκες playoffs, οι πρωταγωνιστές τους έκαναν την πρώτη εβδομάδα των προημιτελικών πάνω από τη μισή δουλειά για την επίτευξη του στόχου.

Ο μεν πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας Ολυμπιακός έβγαλε ασποπρόσωπους όσους τον έχρισαν – μέχρι τώρα τουλάχιστον – ως το μεγάλο φαβορί στη σειρά με την ταλαιπωρημένη και «ξεκούρδιστη» Μονακό.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα διέλυσε την ομάδα από το Πριγκιπάτο με πάνω από 25 πόντους διάφορά κατά μέσο όρο στους δύο πρώτους αγώνες της σειράς και πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Παναθηναϊκός στον αντίποδα με το πιο απαιτητικό έργο έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα στην κανονική διάρκεια, όχι μόνο έφερε την κατάσταση στα μέτρα του αλλά απειλεί να γίνει η δεύτερη μόλις ομάδα στα χρονικά που «σκουπίζει» τον αντίπαλο, ξεκινώντας με μειονέκτημα έδρας (Φενέρμπαχτσε VS. Παναθηναϊκός 2016-17).

Κάπως έτσι το ξεκάθαρο 2-0 των «αιωνίων» τους έχει φέρει μία ανάσα από την παρουσία τους σε ένα ακόμα Final Four τα τελευταία χρόνια και ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο του πρώτου ελληνικού τελικού της ιστορίας.

Σενάριο που ενισχύεται ακόμα περισσότερο με τα πεπραγμένα των ομάδων στο πέρασμα των χρόνων. Κι αυτό διότι τις 32 από τις 33 φορές που μία ομάδα προηγήθηκε με 2-0 σε σειρά προημιτελικών απ’ όταν καθιερώθηκαν οι best of five, έγινε το λογικό και αναμενόμενο.

Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα η Ρεάλ Μαδρίτης το 2022-23 που έφερε τούμπα την εις βάρος της κατάσταση, επέστρεψε από την… κόλαση στο Βελιγράδι και πήγε στο Κάουνας για να σοκάρει και τον Ολυμπιακό με το σουτ του Γιουλ. Ανατροπή που «πάγωσε» την αλλαγή δεδομένων και στον πάγκο της «Βασίλισσας» αφού η ειλημμένη απόφαση να αποχωρήσει ο Τσους Ματέο για να αναλάβει ο Σέρτζιο Σκαριόλο, πήρε παράταση δύο χρόνια.