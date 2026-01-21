Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό, στην επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Μπασκόνια.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος την 20η του Γενάρη 2026 θα την θυμάται για πολύ καιρό αν όχι για πάντα, με όσα έζησε στο Telekom Center Athens, απέναντι στην Μπασκόνια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Μία ονειρική βραδιά για τον ίδιο.

«Ήταν κάτι απίστευτο. Δεν μπορούσα να ονειρευτώ καν ότι θα βρισκόμουν σε αυτήν την θέση, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να φωνάζουν το όνομά μου. Τόσο ιστορική ομάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα συναισθήματά μου τώρα, τους ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη», ήταν μερικά από τα λόγια που βγήκαν από το στόμα του μεγάλου πρωταγωνιστή.

No Κέντρικ Ναν, no problem για τον Παναθηναϊκό που είχε έναν… ανέλπιστο βάσει προηγούμενου διαστήματος και εμπιστοσύνης που έλαγχε από τον προπονητή του, ήρωα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο «άσος» που έβγαλε ο Τούρκος τεχνικός από το μανίκι του. Σε μια βραδιά που «έσπασε» τα τετριμμένα του ροτέισον, διαβάζοντας εξαιρετικά τον αντίπαλο.

Ο Αθηναίος γκαρντ τιμώρησε τους Βάσκους με το δυνατό του «όπλο» που είναι το τρίποντο (5/9) και έζησε μοναδικές στιγμές από ένα ολόκληρο γήπεδο πο φώναζε το όνομά του. Μία εμφάνιση που δικαίωσε τον Εργκίν Αταμάν αλλά και φώναξε πόσο τον είχε «αδικήσει».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στην τρίτη του φετινή παρουσία στην Ευρωλίγκα και 18η συνολικά, έκανε… κομμάτια έξι ρεκόρ καριέρας σε αυτήν. Νούμερα και στατιστικά που είχε από το διάστημά του στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Ανέκαθεν πίστευε ότι άνηκε στο κορυφαίο επίπεδο της μπασκετικής «γηραιάς ηπείρου». Το έλεγε και στον Άρη το έδειξε κιόλας για να κερδίσει το διαβατήριο επιστροφής σε αυτήν μετά από 7 χρόνια. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν τα παράτησε και οι συνθήκες (χωρίς Ναν) καθώς και η πνευματική του ετοιμότητα, τα έφεραν έτσι που σε 26’19” που «έγραψε» στο ματς με τους Βάσκους, σημείωσε περισσότερους πόντους (21), απ΄ όσους είχε πετύχει συνολικά σε όλη του την καριέρα στην Ευρωλίγκα με τον «αιώνιο» αντίπαλο του Παναθηναϊκού.

Σε τρεις σεζόν (2015-18) και κάτι περισσότερο από 56′ συνολικά, ο «Τολιο» είχε 20 πόντους σε 15 ματς με τον Ολυμπιακο, πριν ξεκινήσει τα δύσκολα χρόνια της απόδειξης πως μπορεί να βρίσκεται στην ελίτ.